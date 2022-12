Un Capodanno da tutto esaurito 

Festeggiamenti di fine anno tra Planargia e Montiferru con i classici cenoni in casa tra amici e parenti e l’imperdibile brindisi per lasciarsi alle spalle il vecchio anno e salutare con i migliori auspici l’anno nuovo, con la speranza che sia sempre meglio di quello che sta terminando. È corsa ad accaparrarsi gli ultimi posti nei ristoranti e agriturismi, almeno quei pochi aperti per il classico cenone di fine anno e il pranzo di domani.

Planargia

A Bosa c’è un filo diretto con Alghero, che festeggia il Cap d’Any, con la strada provinciale 49 che collega alla città catalana riaperta proprio in questi giorni, per portare i turisti anche nella cittadina del Temo e godere della ricchezze architettoniche e storiche di uno dei borghi più belli d’Italia. Dal castello di Malaspina, al rione medievale sa Costa, dalla casa museo Deriu, all’oratorio del Rosario, quindi le splendide chiese fino alla passeggiata a Bosa Marina per godere della vista mozzafiato dalla Torre Isola Rossa. Festa sì ma niente botti di Capodanno come da ordinanza del sindaco Piero Casula, ma la cittadina sul Temo si prepara ugualmente a fare festa con tanti cenoni a tema e nei locali che hanno organizzato. L’evento di fine anno “Bosa in musica” «è stato rinviato per cause di forza maggiore a sabato 7 gennaio, a partire dalle 16, in piazza 4 novembre con musica di diversi dj set per tutte le fasce d’età e con artisti di strada», spiega il sindaco Piero Casula. Al Mannu Hotel ristorante di Bosa tutto pieno stanotte e anche domani, il primo giorno dell’anno, con provenienze da tutta la Sardegna.

Montiferru

A Sennariolo alla locanda La Rosa dei Venti tutto esaurito sia oggi per la notte di San Silvestro che domani. All’Antica Dimora del Gruccione di Santu Lussurgiu è tutto al completo da diversi mesi, con presenze prevalentemente sarde. Bonarcado invece farà festa in piazza per celebrare il passaggio dall’anno vecchio al nuovo: appuntamento a mezzanotte al campo sportivo con fuochi d’artificio e l’immancabile brindisi con lo spumante rigorosamente italiano. L’evento è organizzato dal Comune, Pro Loco e dal Sistema bibliotecario del Montiferru. Fino all’Epifania poi un ricco calendario di appuntamenti a Cuglieri, Bonarcado e Scano Montiferro. Tanti eventi musicali, di intrattenimento per le famiglie e i più piccoli. Momenti di spensieratezza e serenità per le comunità che vogliono voltare pagina dopo la pandemia e la sciagura del grande incendio che nell’estate 2021 ha devastato il territorio.