Festa di Capodanno senza precedenti nell’Isola. Alghero e Olbia con Ligabue e Zucchero e Salmo al top. Successo per Mengoni a Cagliari ma l’atteso boom non c’è stato; folla anche per Mahmood (Castelsardo), Nek e Renga (Sassari), Fred De Palma (Iglesias). Ma la festa a Cagliari è stata bagnata di sangue per un accoltellamento: in Rianimazione un 21enne di Portoscuso.

