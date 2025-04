Un capannone in fiamme vicino alla Strada statale 128 

Capannone in fiamme, ieri pomeriggio, nei pressi della strada Statale 128 all'altezza del chilometro 13, in territorio del comune di Barrali. L’incendio si è sviluppato all'interno dell’edificio. Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento dei vigili del fuoco di Mandas: gli operatori, supportati da un’autopompa e un’autobotte, hanno spento le fiamme che avevano coinvolto attrezzature varie. L'intervento si è protratto per oltre quattro ore.

Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio. Nessuna persona risulta coinvolta.

