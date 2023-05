Un cantiere vivo dopo il lungo stop 

Qualcosa si muove in viale Sant’Avendrace. Dopo il lungo stop, il cantiere per la riqualificazione del quartiere sta riprendendo vita. Gli operai hanno riavviato i lavori da una decina di giorni e oggi, nel tratto tra piazza Sant’Avendrace e piazza Trento, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti gli interventi di collegamento della condotta di distribuzione principale della rete idrica. Abbanoa fa sapere che l’erogazione dell’acqua nelle case e nelle attività commerciali sarà garantita dalle condotte secondaria: ma in diversi momenti della giornata potrebbero verificarsi cali di pressione.

La lunga attesa

I disagi per gli abitanti del rione sono stati notevoli. Prima la partenza dei lavori, poi, oramai più di un anno e mezzo fa, l’interruzione e una lunga scia di polemiche e problematiche risolte dall’amministrazione a fatica e dopo una lunga mediazione. L’impresa che si era aggiudicata i lavori lo scorso marzo aveva ricevuto un avviso di sfratto dopo vari litigi con i vecchi subappaltatori. L’ultimatum del Comune ha prodotto i risultati sperati: è stata individuata una nuova impresa subappaltatrice valutata dagli uffici comunali «affidabile». E così si è ripartiti dallo stesso lato, direzione viale Trieste, in cui gli operai avevano interrotto i lavori. Poi si passerà dall’altra parte. L’assessore Alessio Mereu aveva spiegato: «Si procederà per piccoli step per limitare i disagi. Ma riprendiamo il percorso di riqualificazione di viale Sant’Avendrace».

Nessun senso unico

Un cantiere dai mille intoppi. Perché in due anni i lavori sono iniziati e si sono bloccati più volte. Fino allo stop di un anno e mezzo fa che ha gettato nella disperazione gli abitanti perché si è arrivati a un passo dalla revoca del contratto. Unica notizia positiva: nel progetto di rilancio del viale non ci sarà più il senso unico, per la gioia dei commercianti che nel referendum lanciato dall’amministrazione si erano espressi contro. Restano la pista ciclabile e quasi tutti i parcheggi. Col doppio senso sarà garantito il passaggio dei mezzi pubblici nei due sensi di marcia. Ora la nuova ripartenza, con gli interventi nei sottoservizi. E oggi sarà la volta di Abbanoa con i lavori sulla rete idrica. E gli abitanti sperano non ci siano più imprevisti. (m. v.)