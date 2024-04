Un cantiere per ripulire San Priamo 

Cinque nuovi posti di lavoro grazie ad un cantiere comunale (progetto Lavoras) per la cura del verde nel centro urbano e in tutte le borgate di San Vito. I lavori saranno affidati ad una cooperativa di tipo B per una durata di almeno otto mesi. I soldi – 117mila euro - sono stati messi a disposizione dalla Regione. Tra gli interventi previsti c’è la pulizia e manutenzione dei viali alberati, delle piazze, dei cortili di edifici pubblici, delle aiuole e delle aree a verdi nei principali punti d’interesse pubblico.

Otto le località interessate: l’abitato di San Vito, le borgate di Tuerra (1 e 2), Girolimo e, per quanto riguarda San Priamo, il santuario, l’ostello e il centro del villaggio. «Il tutto – viene messo in evidenza nel progetto - è finalizzato al decoro dell’abitato e al miglioramento dell’immagine bucolica del Comune». Decoro e pulizia alla quale tengono in particolare i residenti di San Priamo: nei giorni scorsi – in attesa dell’intervento del Comune - sono stati proprio loro a ripulire l’area verde attorno alla madonnina del villaggio. (g. a.)

