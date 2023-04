Un cantiere nello stadio comunale 

Centomila euro subito da parte della Regione e (forse) altri duecentomila euro nei prossimi due anni per ampliare e rendere decoroso il campo sportivo comunale. Un altro mezzo milione di euro inoltre potrebbe arrivare dal bando Sport e Periferia per un totale di 800mila euro, la somma necessaria per avere un impianto nuovo e in grado – fra le altre cose – di ospitare le partite del campionato di serie D. È la risposta dell’amministrazione alle tante polemiche tra lo stesso Comune e la storica società del Muravera Calcio, oggi trasferitasi a Tertenia con un nuovo nome (Cos, Costa Orientale Sarda).

Il Comune

«Avremo presto un impianto nuovo – sottolinea il sindaco Salvatore Piu – Il campo che abbiamo trovato purtroppo era in condizioni disastrate». Il progetto definitivo è pronto da tempo: tra gli interventi principali c’è il rifacimento del manto in sintetico, dell’illuminazione e dell’impianto di irrigazione. Non solo, il campo sarà omologato per la serie D, con una lunghezza di cento metri per sessanta e una distanza di almeno 2,5 metri tra la linea laterale e il muro. Nella nota della Regione viene messo in evidenza, in seguito all’approvazione della finanziaria, che «viene autorizzata la spesa di centomila euro quale contributo a favore del Comune di Muravera per l’intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale di Piscina Terra».

L’assessore

Per Andrea Mura, assessore al bilancio del Comune di Muravera «questo primo risultato concreto è frutto dell’impegno da parte nostra e dei consiglieri regionali che si sono interessati alla causa. È fondamentale risolvere una situazione che si sta trascinando da troppo tempo, quella appunto delle condizioni del campo sportivo». Per completare i lavori è necessario un altro mezzo milione di euro. «Ci auguriamo arrivi tramite il bando al quale abbiamo partecipato – conclude Mura – in ogni caso andremo ad accendere un mutuo, probabilmente tramite il credito sportivo. Quel che è certo è che ristruttureremo il campo sportivo». Nel frattempo a Muravera è nata una nuova società, il Muravera Asd 1965. Società che – grazie ad una deroga della Figc - potrà utilizzare il campo sino a giugno. Dopo sarà necessario rifare almeno il manto erboso.