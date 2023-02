Un cantiere nell’ex magazzino 

Via ai lavori per la riqualificazione dell’ex magazzino della vecchia miniera di Buggerru.

«Si tratta dell’edificio accanto al porto turistico – spiega la prima cittadina di Buggerru, Laura Cappelli – che purtroppo versa in condizioni fatiscenti. L’unico edificio minerario del paese, fino ad ora non ancora interessato da interventi di recupero e valorizzazione. I lavori sono stati nei giorni scorsi consegnati all’impresa che si è aggiudicata l’appalto. Ora dovrà eseguire l’intervento, come predisposto nel progetto esecutivo». L'opera di recupero sarà possibile grazie a un finanziamento di 790 mila euro, concesso al comune del centro costiero dall’assessorato regionale per i Lavori pubblici.

«Una volta terminata l’opera di ristrutturazione – conclude la sindaca - l’edificio sarà destinato a ospitare un circolo nautico e per il surf, attività in forte crescita a Buggerru e che senz’altro darà man forte allo sviluppo turistico del nostro territorio. Si tratta di lavori molti importanti per riqualificare l’ex magazzino della vecchi miniera».

