Un cantiere nella chiesa parrocchiale 

L’orologio del campanile della parrocchia di San Sebastiano tornerà presto a funzionare. Uno dei simboli principali del Comune di Arbus necessita di recupero funzionale dell’impianto e allo stesso tempo donare alla torre un restyling duraturo, proprio per questo il sindaco, Paolo Salis, ha emesso un’ordinanza. La necessità dell’intervento risale a fine anno, quando improvvisamente l’orologio del campanile ha iniziato a non segnare l’ora giusta e le lancette a tratti apparivano inceppate.

Poco dopo il pericolo: il cristallo filato in più punti. Il rischio di cadere a pezzi sulla piazza, come pure le lancette, finendo addosso ai passanti, ha comportato l’arrivo immediato di diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno operato con una scala mobile. Messo in sicurezza il quadrante, la parte della torre campanaria è stata recintata.

«Una soluzione provvisoria – ricorda Salis - che necessita di un intervento definitivo, anche per evitare ulteriori danni. Il progetto prevede il restauro della zona attorno all’impianto, rovinata dall’usura del tempo, essendo la facciata più esposta alle intemperie. Occorre evitare la caduta di calcinacci e proteggere la struttura dalle infiltrazioni d’acqua piovana. Per quanto riguarda l’orologio, non sarà più il vetro a coprirlo, ma un materiale plastico trasparente, adatto a simili meccanismi». Nel frattempo sono state posizionate delle transenne sul perimetro del campanile, data anche la caduta di calcinacci e frammenti di pietre. Gli uffici stanno lavorando per affidare a imprese specializzate l’intervento che, data l’altezza, richiede max gru. (s. r.)

