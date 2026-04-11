Un cantiere nel canale navigabile di Porto Pino 

A Porto Pino prendono il via domani i lavori di sistemazione e messa in sicurezza per recupero funzionale del canale navigabile. L’opera prevede interventi di manutenzione straordinaria resi necessari a causa del progressivo deterioramento delle strutture di ormeggio, aggravato negli anni dall’incuria e dalle violente mareggiate. Una situazione che, in caso di condizioni meteo avverse, potrebbe rappresentare un serio rischio per le imbarcazioni presenti, sia da pesca che da diporto. Il cantiere, della durata stimata di circa 40 giorni, sarà articolato in tre distinti settori, con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività e limitare i disagi agli operatori.

Tra le principali operazioni previste figurano la manutenzione dei corpi morti, la sostituzione delle catene usurate e l’installazione di nuove catenarie, oltre a una serie di sopralluoghi subacquei per l’ispezione e la pulizia delle strutture sommerse. In programma anche l’adeguamento dei sistemi di ormeggio, con l’introduzione di nuove cime, per rendere più sicura ed efficiente la gestione degli spazi acquei.

«L’approdo di Porto Pino rappresenta un’infrastruttura strategica per l’intero territorio – ha dichiarato il sindaco Paolo Dessì –. Negli ultimi anni si è assistito a una gestione priva di regole. Con questi interventi vogliamo migliorare la vivibilità del canale e creare nuove opportunità attraverso un utilizzo corretto e condiviso». Particolare attenzione sarà inoltre dedicata al decoro urbano e alla piena fruibilità dell’area da parte della comunità. Il canale, infatti, svolge anche una funzione ambientale fondamentale, contribuendo all’ossigenazione di circa 1.500 ettari di lagune. (f. m.)

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