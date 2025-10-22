Un cantiere fantasma davanti alla stazione 

Ancora nessun operaio in vista nel cantiere dove dovrebbe sorgere il centro Intermodale di Iglesias. L’ambiziosa opera, finanziata nel 2019 con un progetto da 5 milioni di euro e destinata a nascere accanto alla stazione ferroviaria – da cui non partirà alcun treno fino al 2027 –, oggi, a vederla dall’esterno, appare in totale stato di abbandono. «Non ho notizie, né l’amministrazione ne fornisce. Ho presentato sei interrogazioni sulla vicenda nel corso delle ultime due consiliature, ma è stata tutta fatica vana», afferma il consigliere di minoranza Simone Saiu.

L’incompiuta

Una struttura che, oggi più che mai, avrebbe potuto avere un ruolo fondamentale nel migliorare l’organizzazione dei bus sostitutivi dei treni, oltre a contribuire a decongestionare il traffico in via Garibaldi, punto da cui attualmente partono molti autobus diretti a Cagliari e non solo. A inizio agosto, l’allora neoassessore ai Lavori pubblici Nicola Concas aveva spiegato che l’interruzione dei lavori era dovuta alla rescissione del contratto, avvenuta a febbraio scorso per mano dell’ex assessore, Alberto Cacciarru, con la ditta appaltatrice a causa dei ritardi. Aveva inoltre dichiarato che era stato appena inviato ai tecnici competenti il progetto di consistenza, e che questo si trovava nella fase di collaudo. «Sulla fase di collaudo – dice Concas – siamo alle battute finali: la settimana prossima effettueremo delle indagini sui materiali utilizzati e sulle misure di carico del multipiano, in parte già realizzato. Terminata la fase di collaudo, procederemo subito con la progettazione del completamento, che riguarderà principalmente il piano del multipiano e la viabilità interna».

Il progetto

Sempre ad agosto, Concas aveva aggiunto che nei mesi successivi si sarebbero riaperti i tavoli di discussione con la Giunta, per riuscire ad appaltare i lavori entro la fine dell’anno. Oggi l’assessore fa sapere che «con gli uffici stiamo cercando di far approvare il progetto in giunta entro il 2025». Il centro intermodale è un’opera strategica per la città: non solo per una migliore gestione del trasporto pubblico, ma anche come soluzione al problema dei parcheggi. «Nel progetto sono previsti 300 parcheggi per le auto – conferma Concas – il mio impegno e quello degli uffici è al massimo. Purtroppo si tratta di pratiche lunghe, ma stiamo facendo di tutto per completare la fase di collaudo entro il 2025, cercando almeno di andare in gara nel 2026».

RIPRODUZIONE RISERVATA