Un cantiere e tanti disagi 

Riprendono i lavori nel centro storico. Gli operai sono impegnati negli interventi per realizzare la nuova pavimentazione di via Martini e dell’area accanto al mercato civico. Il cantiere è rimasto chiuso per circa un mese. Una situazione che ha provocato le proteste dei commercianti e dei residenti nella zona.

I lavori

In questi giorni l’impresa sta lastricando con sanpietrini e lastroni di granito, di adeguato spessore, parte di piazza Mercato sino a via Ferracciù. Gli intervento dovrebbero essere ultimati entro la prossima settimana. Resterebbe da terminare l’impianto d’illuminazione. Restano anche i disagi, in particolare per i commercianti che attualmente sono ospitati nel mercato civico. «Ringrazio l'amministrazione comunale per avermi concesso gratuitamente l’uso di questi locali – dice il macellaio Andrea Muntoni - i lavori sono in ritardo, speriamo si concludano presto. L'impossibilità di molti residenti di usare il parcheggio ha danneggiato il commercio, molte persone vengono in auto per fare le compere. Mi auguro che questi lavori portino un miglioramento alle attività commerciali. Per me è importante ritornare quanto prima nei miei locali, vorrei contribuire anche io abbellendo la facciata della mia macelleria». Anche il fruttivendolo Stefano Serra, pur esprimendo gratitudine al Comune, evidenzia le problematiche provocate dai lavori: «Abbiamo avuto disagi perché nei nostri locali eravamo più organizzati, in particolare era più semplice lo scarico delle merci. Inoltre nel mio negozio ho anche la cella frigorifera che mi permette di conservare alcuni prodotti».

La riqualificazione

Il cantiere di riqualificazione urbana “ Su Bixinau antigu” e della piazza Mercato rientra nei piani del Comune per valorizzare il centro storico e le zone a maggiore vocazione turistica. I lavori si sono resi necessari in quanto l’area, attorno al basamento del terrapieno della chiesa, aveva una pavimentazione in parte sconnessa. C’erano anche numerose mattonelle rotte. Il resto della piazza pavimentata con mattoni resterà cosi come è. Verranno eseguiti solo alcuni lavori in vari punti dove il fondo ha ceduto provocando avvallamenti a causa della sosta di veicoli. Il cedimento del fondo della pavimentazione origina ampi ristagni d’acqua durante le piogge. La pavimentazione di lastre e tozzetti in granito viene eseguita da un esperto del settore Franco Nairi di 66anni: «Faccio questo mestiere da 44 anni – dice Nairi, recentemente ho realizzato cantieri anche in viale Trieste a Cagliari. Ho imparato questo mestiere in Germania da emigrato facendolo per 14 anni. Mi avevano insegnato i maestri austriaci. Rientrato in Sardegna il primo lavoro lo feci a Oristano nel 1993. Anche mio figlio Marco si è appassionato a questo mestiere e sta proseguendo l’attività».

RIPRODUZIONE RISERVATA