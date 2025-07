Un cannonau per la premiata... Brunori Sas 

«Torno volentieri in Sardegna, voglio bene alle Ragazze Terribili che ci hanno chiamato quando eravamo ancora agli inizi, un po’ scalcinati». Brunori Sas approda per la terza volta al Festival Abbabula. Dopo gli spettacoli sassaresi del 2010 e 2015 a Monte d'Accoddi, ora il palco è quello dell'anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, domenica alle 21.30. L'evento è organizzato dalle Ragazze Terribili in collaborazione con Shining Production, Comune di Alghero, Fondazione Alghero.

Il cantautore sta girando l'Italia col tour “L’albero delle noci” che prende il nome dal singolo presentato a Sanremo e dall'omonimo album. Ci sarà spazio anche per le hit più datate: da “Guardia '82” a “La verità”, da “Kurt Cobain” a “Canzone contro la paura”. Sul palco una band di 8 polistrumentisti (la direzione musicale è di Riccardo Sinigallia) per un concerto che riserverà qualche sorpresa, perché l'artista cosentino ha pure un'anima (un po' celata) rock-metal e l'istinto (esplicito) del cabarettista.

Terza volta al festival Abbabula di Brunori Sas, come sono cambiate le cose in 15 anni?

«È cambiata la struttura, ma nel corso degli anni si è creata una grande famiglia di musicisti e tecnici e sono contento di vedere che nonostante il riscontro di pubblico siamo sempre noi, anche se sembriamo una compagnia circense, ormai giriamo con i passeggini».

Con l'arrivo di sua figlia Fiammetta cosa è cambiato?

«C'è un cambiamento giocoforza, perché un figlio occupa spazio, inevitabilmente noi cantautori abbiamo una natura bambina e un figlio ti aiuta a coltivarla prendendo le distanze dalla parte infantile».

Cantautore di denuncia o di sentimenti?

«Cantautore da denuncia nel senso che mi dovrebbero denunciare. Direi di sentimento perché se devo parlare del mondo intorno parto da un vissuto personale e non dal tema sociale o politico».

Nel disco c'è un pezzo in dialetto, “Fin’ara luna”, che possibilità musicali offre il dialetto?

«Ho fatto un esperimento, stranamente non l'avevo mai fatto anche se penso in dialetto e ci parlo. Quel pezzo faceva parte di un progetto tutto in dialetto mai uscito, ma c'è veramente la mia voce in questo pezzo, scevra da influenze nel corso della vita artistica e non. È complicato oggi usarlo, negli anni '90 c'era più amore per i dialetti. napoletani e pugliesi, c'erano i calabresi Il parto delle nuvole pesanti. Oggi qualcuno delle generazioni trap utilizza il dialetto per cercare una peculiarità».

È servita la laurea in Economia e Commercio?

«Ho odiato fare economia e commercio, l’ho fatto per prendere la laurea e non deludere i miei genitori, ma i primi anni che nessuno investiva su di me, il ragioniere che è dentro di me teneva in piedi la piccola impresa Brunori Sas».

Nella sua azienda produce anche vini, c'è qualche vino sardo che le piace?

«La malvasia di Bosa di Columbu e il cannonau della cantina VikeVike di Simone Sedilesu».

Ad Abbabula si è esibito anche il suo amico Lucio Corsi.

«Quando ci siamo trovati a Sanremo sembrava un film surreale. Lucio ha militato nella nostra etichetta discografica Picicca, abbiamo sempre pensato fosse un talento puro che doveva uscire prima o poi. Sta raccogliendo i frutti di un lavoro lunghissimo, anche se ha vinto tutte e due le targhe alle quali ambivo e infatti gli ho scritto: “maledetto, dopo il bene che ti ho fatto”».

