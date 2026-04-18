Un cannocchiale dono della classe ’75 

Un cannocchiale per ammirare il panorama che si staglia dal Santuario Madonna d’Ogliastra fino al mare. L’ha donato alla comunità il comitato spontaneo della leva 1975 per celebrare il cinquantesimo anno d’età. Il dispositivo è stato inaugurato ieri pomeriggio, alla presenza, fra gli altri, del sindaco, Davide Burchi, e dei parroci, don Piergiorgio Pisu e don Federico Murtas. La scelta è arrivata dopo un confronto fra coetanei. Una decina le proposte, prima della scrematura che ha lasciato sul tavolo tre ipotesi: un tavolo destinato al bosco, la riqualificazione di alcune scalette nell’abitato e il binocolo panoramico (con Qr code integrativo) su cui è ricaduta la scelta. «Volevamo fare qualcosa di originale che andasse a beneficio sia dei residenti e sia dei turisti che così potranno ammirare lo spettacolo visivo su tutta l’Ogliastra», ha commentato Davide Ferreli, ex sindaco ed esponente del comitato leva ’75.