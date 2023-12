Un canile con 100 posti 

La Work Cagliari asd, associazione cinofila con sede nell’isola amministrativa decimese di Monti Truxionis, amplierà a breve i servizi offerti e tra le tante novità spicca la realizzazione di un canile per circa cento animali, entro il 2024. «La diffusione dei cani all’interno delle famiglie è aumentata enormemente - spiega Donata Ledda, 45 anni, presidente dell’associazione - solo in Italia parliamo di circa sette milioni di animali. Parallelamente però sta aumentando anche il numero dei cani randagi, oggi oltre 700 mila».

Il problema

Il randagismo è comunemente sottovalutato ma nei fatti è causa di migliaia di episodi negativi come aggressioni, diffusione di malattie o incidenti automobilistici.Per le amministrazioni pubbliche questo si traduce in costi esorbitanti e solo in Sardegna si spendono milioni di euro ogni anno. Ogni Comune è responsabile di eventuali danni procurati da cani randagi e se chiamato in causa non può sottrarsi alla richiesta di risarcimento. A Decimomannu l’ultimo contratto di collaborazione con un canile risale al dicembre 2021. Il servizio prevede cura, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale, attualmente una cinquantina, e lo smaltimento di eventuali carcasse. Per i tre anni di contratto l’amministrazione sta spendendo 96.356,55 euro, iva esclusa.

La novità

L’idea di un nuovo canile si inserisce in questo contesto e aggiornerà un progetto simile presentato qualche anno fa, pensato per ospitare circa quattrocento cani. All’epoca non si riuscì a ottenere i fondi necessari e fu messo in pausa. Oggi, è stato ripensato riducendo il numero degli ospiti ma aumentando gli standard, mettendo così in primo piano il benessere dell'animale.In effetti la normativa vigente è chiara. Un canile non dovrebbe essere un mero punto di accumulo ma un vero servizio al cittadino. Si dovrebbe favorire quanto possibile la realizzazione armonica del rapporto uomo-animale prevedendo anche momenti di aggregazione sociale.In quest’ottica il nuovo canile verrà gestito in collaborazione con operatori cinofili qualificati e i cani verranno seguiti e profilati nei vicini campi di addestramento. Si potrà conoscere così il vero carattere di ogni animale e le sue particolarità, garantendo così alle famiglie un’adozione sicura e consapevole. Il programma prevede incontri periodici con la popolazione ma soprattutto nelle scuole.

