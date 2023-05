Un candidato per la piscina 

Almeno un candidato si è fatto avanti, in quel bando-bis redatto in tutta fretta dal Comune. La società Nuoto Club Nuoro incrocia le dita, non vede l’ora di inaugurare la stagione estiva, di restituire ai nuoresi la piscina olimpionica di Farcana. «Stavolta abbiamo presentato la candidatura, l’ente ha apportato alcuni correttivi e reso più appetibile la gestione - dice Antonello Farina, responsabile della società -. Attendiamo il 5 giugno, in quella data sapremo se toccherà a noi gestire l’impianto». L’assessore dello Sport e vicesindaco, Fabrizio Beccu, afferma: «Contiamo di inaugurare la piscina tra il 20 e il 25 giugno. La fase di riempimento della vasca richiede parecchio tempo».

Il Comune

Per i nuoresi è l’alternativa al mare. Una piscina olimpionica in altura, dove trovare svago e refrigerio a un passo dalla città. L’enorme vasca sull’Ortobene è pronta ad accogliere, ancora una volta. «Abbiamo aggiunto 9 mila euro di investimento rispetto alla prima proposta - spiega Beccu -. Con il primo bando andato deserto, ci siamo resi conto che dovevamo aumentare un po’ l’offerta, per stimolare eventuali gestori. Siamo consapevoli che una struttura di quel tipo ha costi di gestione importanti, anche per renderla operativa. L’apertura della piscina di Farcana è per noi fondamentale, oltretutto con l’imminente inaugurazione del vicino ostello da 32 posti letto e a breve anche della pizzeria-griglieria al Monte, sempre in un locale comunale».

Bando appetibile

Dopo aver stanziato un importo iniziale di circa 10 mila euro, con la nuova manifestazione d’interesse il Comune ha incrementato la cifra e convinto eventuali gestori, in testa la Nuoto Club Nuoro. «Appare necessario introdurre un ulteriore elemento di remunerazione al concessionario, anche alla luce dei rincari energetici e idrici - si legge nell’avviso sul sito dell’ente -. Appare opportuno prevedere un contributo comunque non superiore a 9 mila euro quale garanzia della stazione appaltante alla copertura delle predette voci di costo energetiche». Farina sentenzia: «Ora dobbiamo solo sperare che la nostra offerta venga accolta, lo sapremo il 5 giugno. Dopodiché, serviranno i tempi tecnici per preparare la vasca. Speriamo di aprire la piscina prima possibile, magari entro metà giugno. Il nostro è un servizio alla città».