Un canarino quartese vince i Mondiali in Spagna 

Che fosse uno dei suoi obiettivi l’aveva detto mesi fa e alla fine Stefano Bianchi, 56 anni, titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche e allevatore di canarini, è riuscito a sbaragliare tutti gli avversari: ha vinto il titolo mondiale all’esposizione di canarini in Spagna, assieme al fratello Roberto. Tutto merito dell’Isabella opale rosso mosaico, un uccellino molto piccolo che ha stupito tutti per la sua bellezza e per i suoi meravigliosi colori.

«È una medaglia d’oro che ci da una grandissima soddisfazione», dice Bianchi, «non era affatto semplice vincere perché al Mondiale ci sono ventimila soggetti. Quest’anno speriamo di fare sempre di più e sempre meglio, abbiamo anche aumentato le coppie che ora sono 125. Mi hanno già chiamato ad Antibe in Francia e ad Alicante in Spagna».

La passione per i canarini, la coltiva da quando aveva dieci anni. E da lì in poi non si è mai sopita. Pian piano i canarini sono diventati sempre di più, fino ad averne tantissimi. L’esercito dei pennuti adesso è in una grande stanza, tutta per loro, nella casa di Bianchi a Flumini.

La prima mostra risale al 1979, «una fiera che avevo vinto con un canarino iscritto alla Foi, la Federazione ornitologica italiana». Da qui le tante vittorie e la voglia di avere sempre più canarini. «Poi li si scambia, li si compra, si va avanti così per averne sempre di più belli».

RIPRODUZIONE RISERVATA