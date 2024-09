Un canale Whatsapp per gli scuolabus 

Il Comune di Quartucciu attiva un canale WhatsApp sul servizio di trasporto scolastico, per migliorare la comunicazione tra le famiglie e gli uffici municipali. Fornirà aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che riguarda il trasporto degli studenti. Attraverso WhatsApp, i genitori degli alunni pendolari riceveranno notifiche importanti su avvisi, disservizi, scioperi, e su eventuali variazioni di orari, percorsi o corse.

Il servizio è riservato a coloro che usufruiscono del trasporto scolastico e mira a rendere la gestione delle informazioni più veloce e trasparente. Per iscriversi e iniziare a ricevere le notifiche, è necessario collegarsi al canale tramite l’applicazione WhatsApp sul proprio smartphone o utilizzando l’applicazione web, seguendo il link che si trova nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale.

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni la cui abitazione dista più di due chilometri dalla sede scolastica di competenza. Tuttavia, in casi particolari legati a difficoltà familiari, sociali o economiche, il servizio può essere garantito anche per coloro che risiedono entro i due chilometri. Non è previsto, invece, per chi sceglie una scuola diversa da quella di competenza territoriale.

