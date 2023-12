Un canale per evitare allagamenti 

Un canale di guardia a difesa del centro abitato metterà al sicuro Isili nei casi di piogge violente e nubifragi. Questo il progetto messo in campo dall’amministrazione comunale guidata da Luca Pilia e che è stato finanziato dalla Regione con un importo di 330mila euro.

Con la realizzazione del canale si potrà far fronte alla violenza di eventi meteorologici sempre più frequenti che riversano in paese una massa d’acqua spesso incontrollabile. Il progetto definitivo elaborato dal Comune è stato così accolto e dopo il disbrigo dell’iter burocratico i lavori potranno avere inizio.

Il progetto

Il canale di guardia sarà realizzato in una zona particolare del paese, nelle località denominate Mortiddus, Sarcidanuddu, Pardixeddu, Zaurrai. Si tratta di un’area a monte del centro abitato, nel retro dello stabile dove ha oggi sede la Music Academy.

Si tratta di una delle parti più alte del paese dove non ci sono effettivi pericoli di allagamenti, si è registrato solo il caso di una villa diversi anni fa. Preoccupa però la quantità d’acqua che scende dal monte in caso di piogge violente invadendo la strada provinciale che attraversa questa zona separando l’area dove sorge la scuola di musica dal quartiere di Zaurrai. Si tratta infatti di un importante collegamento con le comunità di Gergei ed Escolca e con la Marmilla.

In paese

«Il canale di difesa», ha detto il sindaco Pilia, «permetterà di deviare fuori del centro abitato le acque meteoriche che scendono da monte Simudis e dalle campagne circostanti». Con questo intervento dunque si potrebbe dunque evitare la calata violenta delle acque nella parte bassa del paese in particolare piazza Italia e via Cagliari spesso colpita da allagamenti che ne hanno reso difficile il transito a piedi e anche in macchina. Qui l’amministrazione comunale è già intervenuta con dei lavori specifici, così come in altre parti del paese dove sono stati frequenti i casi di allagamenti di abitazioni privati e di attività commerciali. Isili si trova in un territorio ricco d’acqua, è caratterizzata da 4 corsi d’acqua principali che sfociano nell’invaso artificiale di Is Borrocus. L’obiettivo che si vuole raggiungere con la costruzione del canale di guardia è quello di tenere sotto controllo le acque piovane che arrivano per caduta nella parte sud del centro abitato.

