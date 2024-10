Un canale fino all’ex cartiera 

Un canale navigabile di un chilometro con accesso dalla banchina ovest (di riva) del porto di Arbatax sino alle aree ex cartiera. Questa è l'idea principale del progetto per la valorizzazione dei terreni approvato dal Consorzio industriale e presentato in via Paolo Arzu. Progetto su 337 mila metri quadri con annesse banchine. Nelle aree ex cartiera "oggetto di una consistente riqualificazione" sono previsti nuovi insediamenti produttivi per la grande industria e le imprese produttive locali e non. Grandi assenti alla presentazione Comune (i rapporti sono molto tesi), ma non si è visto nessuno neanche da Regione, Provincia o sindacati. Hanno partecipato invece Confindustria e alcuni operatori dell'area industriali.

Sulla carta

L'idea progettuale del canale vale oltre 88 milioni di euro. Che al momento non ci sono. Bisognerà andare a bussare a mamma Regione, pescare finanziamenti europei o qualche privato. Secondo il progetto «in seguito a lavorazioni di demolizione e dragaggio all’interno del porto sarà possibile realizzare un canale di 35 metri di larghezza e 4,50 metri di profondità, così da raggiungere direttamente via mare il cuore della nuova area industriale, anche con imbarcazioni di grandi dimensioni, tipo navi da carico, da trasporto o cargo, e piccole imbarcazioni della nautica da diporto. Il canale diventerebbe il cuore pulsante di una serie di interventi a cascata, generatore di una nuova economia per gli imprenditori locali e non». E ancora: «La nuova viabilità marittima produrrà numerosi vantaggi per le imprese di futuro insediamento, facilitando le operazioni lavorative nautiche e industriali. La vicinanza dei nuovi insediamenti produttivi al canale, infatti, renderà le operazioni di carico e scarico più agevoli, avere quote di transito e altre di stallo in modo da riservate ai cantieri nautici spazi acquei per le operazioni di varo o semplice stallo per manutenzioni e prove a mare».

Perplessità

Il progetto ridisegna e aggiorna il datato masterplan. Peccato però che su queste aree ci sia totale disaccordo tra enti e la Regione che le acquisite oramai 17 anni ma fa ancora non ha attuato il passaggio a Comune e Consorzio. Il presidente del Cipo Franco Ammendola tira dritto: «Abbiamo approvato un progetto che valorizza le aree e le esigenze di crescita del settore di nautica e carpenteria metallica con aree anche per la Saipem. Spiace che il Comune non abbia partecipato, ci auguriamo di avere altre occasioni, siamo aperti a modifiche». Perplesso il direttore di Confindustria Sardegna centrale, Luigi Ledda: «Apprezzo la bontà del progetto ma vedere tutte queste assenze fa riflettere, ho dubbi che Regione finanzi un progetto se non c'è condivisione con il Comune. Non si può andare avanti se il territorio non è coeso, mi aspettavo un’occasione di condivisione e confronto con gli attori istituzionali. Auspico che si ripeta l'incontro con tutti i soggetti interessati».

