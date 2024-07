Un canale colorato d’azzurro per l’acqua proveniente dalla fontana 

Una colata d’azzurro al posto del degrado che regnava da tempo. La rinascita del parco Matteotti inizia a prendere forma - e colore - dopo l’abbandono: nei giorni scorsi gli operai della ditta che si occupa della cura del verde in città, la Avr, hanno verniciato il percorso dove tornerà a scorrere l’acqua della fontana nel parco. «Un intervento previsto come offerta migliorativa nel nuovo appalto del verde», ricorda il vicesindaco Tore Sanna, «ma stiamo anche ragionando sulla una serie di altri interventi per la sistemazione di quella che di fatto è l’unica oasi verde nel cuore della città».

C’è poi la riqualificazione della sala Pira, la struttura comunale in via Brigata Sassari che si affaccia sul parco e in stato di abbandono da anni, e che verrà riaperta come centro di aggregazione. Un progetto già finanziato, messo in campo dall’assessorato alle Politiche sociali assieme alla cooperativa sociale “Liberi tutti” di Torino, incaricata della co-progettazione con la collaborazione dell’associazione locale “Domu Mia”.

«Contemporaneamente, stiamo studiando una nuova gestione degli accessi al parco», aggiunge il vicesindaco. L’esigenza è emersa di recente anche con un’interpellanza presentata dal capogruppo di FdI, Michele Pisano. (f. l.)

