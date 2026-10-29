«Un Campus per gli alunni» 

Dopo l’avvio dei lavori per la nuova mensa scolastica, finanziata con circa 700mila euro, il Comune di Terralba compie un ulteriore passo verso la creazione di un vero e proprio Campus per gli alunni della scuola primaria. È stato infatti approvato il Documento per la progettazione che riguarda la ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento dell'istituto “Carta” di via Eleonora, candidando l’intervento al bando regionale Iscol@.

L’intervento

Il progetto (valore complessivo di 2 milioni e 760mila euro) ha come obiettivo quello di trasformare l’attuale struttura in un ambiente moderno, sostenibile, sicuro e capace di adattarsi alle esigenze della didattica contemporanea. L’intervento prevede opere di riqualificazione edilizia, adeguamenti strutturali, nuovi impianti tecnologici, spazi ludico-sportivi, arredi e attrezzature innovative. Particolare attenzione sarà dedicata a efficienza energetica, accessibilità e qualità degli ambienti destinati agli studenti.

Con 700mila euro si punta anche a realizzare una palestra di ultima generazione che potrà essere utilizzata anche dalle società locali.

«Un vero Campus»

«Dopo il finanziamento ottenuto per la nuova mensa scolastica, oggi in fase di realizzazione, stiamo lavorando per completare un progetto molto più ampio che guarda al futuro delle nuove generazioni - sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu - Puntiamo a creare un vero Campus scolastico per i bambini della primaria, con luoghi in grado di offrire un ambiente educativo all’altezza delle sfide attuali. Ecco perché chiediamo alla Regione un investimento strategico che consentirebbe di dare un nuovo volto alla scuola – aggiunge Grussu - rendendola un punto di riferimento per tutto il territorio». La Giunta comunale ha inoltre assunto l’impegno a sostenere il cofinanziamento del 10% richiesto dal bando, condizione necessaria per accedere alle risorse regionali.

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