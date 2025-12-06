«Un campus aperto alla ricerca» 

In viale Del Lavoro, tirando su lo sguardo oltre l’ingresso del cantiere, si intravede il padiglione ultimato. In via Santa Barbara un varco immette su un vialetto che procede a zig-zag rendendo più morbida la salita. L’ex Artiglieria, passata formalmente nelle mani del Comune una ventina di giorni fa, scopre le prime novità. Effetto visibile dei cantieri in corso che, secondo i progetti dell’amministrazione comunale, dovrebbero dare ai nuoresi tante strutture come campus universitario, impianti sportivi e un parco sotto casa, capaci di rappresentare il cuore pulsante della città. Non spazi per grandi eventi, come qualcuno auspica. Invece il coronamento di un sogno, perché i primi passi per dare nuova vita e destinazione all’ex Artiglieria risalgano a trent’anni fa.

I lavori

Cinque ettari in pieno centro, 37 padiglioni, tre lotti di cui due in fase di conclusione. Al di là del muro che protegge il complesso, il futuro dell’ex Artiglieria inizia a prendere fisionomia. Un finanziamento di sette milioni e mezzo di euro consente il recupero di due grandi padiglioni gemelli. Ospiteranno biblioteca, sala conferenze, uffici: locali concepiti anche per essere rimodulati in base alle esigenze. L’altro edificio è lo studentato con una ventina di alloggi praticamente pronti. «Saranno destinati a campus universitario e potrebbero ospitare anche enti di ricerca», spiega il sindaco Emiliano Fenu dopo aver ammirato la sala mensa con le travi in legno, spazio di pregio architettonico già apprezzato dai nuoresi negli anni passati in occasione di alcune mostre di grande richiamo.

I lavori - secondo il cronoprogramma del Comune - dovrebbero essere conclusi entro il primo trimestre del 2026. Poi sarà il momento di collaudi e autorizzazioni, compresa quella attesa dalla Soprintendenza. Le previsioni indicano giugno come data possibile perché, salvo intoppi, il complesso sia fruibile.

Impianti sportivi

Scadenza più ravvicinata per gli impianti sportivi. Entro l’anno lavori finiti con collaudi nel 2026. Campi da calcio, da tennis, pallavolo e basket, spogliatoi e spalti sono pronti. «Queste strutture - assicura il sindaco - saranno rese disponibili e fruibili subito, senza attendere gli altri lavori sul resto dell’ex Artiglieria». L’intervento in questo caso è finanziato dal Pnrr con 900 mila euro e da 2 milioni 300 mila euro del piano delle periferie. Nello stesso lotto è prevista una palestra: i lavori, avviati ora, si conta di portarli a termine nel 2027.

Il futuro

«Restano tanti altri spazi. Stiamo ragionando sull’utilizzo di altre risorse che potrebbero rendersi disponibili per la rigenerazione urbana», dice Fenu. E aggiunge: «Sui padiglioni contiamo di fare delle valutazioni sui partenariati per portare avanti i lavori. L’obiettivo è realizzare la cittadella scientifico-universitaria che possa ospitare oltre a campus e studenti anche enti di ricerca scientifica che hanno un interesse a stabilirsi in città in vista dell’Einstein telescope. Su questo sono in corso delle interlocuzioni».

La cittadella del futuro potrebbe essere anche affiancata dallo stabile in viale del Lavoro che un tempo ospitava i dipendenti della Camera di commercio. L’edificio è rimesso a nuovo ed è considerato spazio ideale per i nomadi digitali, soprattutto per arginare la fuga ulteriore dei giovani. Alcuni sono tornati, lavorano da casa, dove vivono con i genitori. Ma potrebbero trovare più allettante operare qui, nell’edificio della Camera di commercio che può diventare anche luogo d’incontro, accanto alla cittadella universitaria che guarda ai giovani e alla ricerca.

RIPRODUZIONE RISERVATA