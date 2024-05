Un campo sportivo polivalente e una via per onorare Gigi Riva 

Oltre ai Monumenti aperti, questo fine settimana a Genuri non mancano le iniziative interessanti. Sabato, alle 19, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione a Gigi Riva del campo polivalente tra via Sini e la strada comunale Baradili-Genuri. Per l’occasione, alla presenza del figlio del campione, Nicola Riva, e delle “vecchie glorie” del Cagliari verranno anche scoperti una targa commemorativa e il murale eseguito dall’artista Gisella Mura. La serata proseguirà con un mini torneo di calcetto che vedrà in campo le vecchie glorie di Cagliari e Genuri, e un torneo giovanile tra le squadre di Barumini, Tuili e Genuri. Sabato alle 15,30, in biblioteca, open day su Riva.

«Inaugurare in questa maniera il murale fortemente voluto ci rende orgogliosi», afferma il consigliere Gianni Melis: «Riva è stato un campione anche fuori dal campo».

Domenica, a partire dalle 10, ci sarà la sagra “Pani, casu e binu a rasu”. Prevista anche la scoperta della targa per il Cammino di Boniaria, alla presenza del Comitato organizzatore nazionale. «È un onore – dichiara il sindaco Sandro Branca – ospitare iniziative di tale rilevanza, che celebrano non solo la nostra storia, ma anche le persone che hanno contribuito a renderla grande».

