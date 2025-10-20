VaiOnline
Sinnai.
21 ottobre 2025 alle 00:25

Un campo di tiro a segno dove c’era una vecchia cava 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato inaugurato domenica a Sinnai il nuovo campo da “Tiro a segno” realizzato dalla “Società sportiva Serralonga”, da sempre impegnata nella promozione del tiro sportivo nelle sue diverse declinazioni: dal tiro storico con armi ad avancarica al tiro accademico, secondo le regole internazionali e olimpiche.

Il campo è stato realizzato su una vecchia cava: in questo modo la zona è stata così recuperata anche sotto il profilo ambientale. Il direttore sportivo è Sandro Palmas. L’istruttore di tiro è invece il medico dentista Vittorio Serra. Il nastro inaugurale del nuovo impianto lo ha tagliato la sindaca Barbara Pusceddu, alla presenza degli assessori Alessio Serra e Katiuscia Concas, di altri amministratori e di appassionati di questa disciplina sportiva.

«A mio parere – ha detto Alessio Serra – questo è sicuramente uno dei campi di Tiro a volo più funzionali in Sardegna, vicino all’abitato e destinato a diventare subito un importante punto di riferimento per gli appassionati e i praticanti della disciplina, in particolare per chi intende proseguire la lunga tradizione che Sinnai vanta nel tiro con armi storiche».

Il nuovo impianto è stato realizzato secondo i più alti standard di sicurezza e qualità: sono presenti linee di tiro codificate per i 25 metri (arma corta), nonché per i 50 e 100 metri (carabina), in linea con le normative nazionali e internazionali in materia. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Finanziaria, nuovo appello a Giorgetti

Meloni: poche risorse, serve un accordo con lo Stato sulla vertenza entrate 
Roberto Murgia
Speculazione energetica

«Non si cancella l’identità dei luoghi»

Rivolta a Putifigari contro l’impianto che minaccia la Domus de janas 
Caterina Fiori
Ambiente

L’ape di Culuccia, regina dell’isola della biodiversità

Nuove scoperte dell’Osservatorio naturalistico nel paradiso comprato e salvato dalla famiglia Boglione 
Tania Careddu
Conti pubblici

Affitti brevi e banche, scontro sulla manovra

Maggioranza in fibrillazione per locazioni ed extra-profitti, si tratta sui tagli ai ministeri 
La tragedia

Assalto al bus dei tifosi, fermati tre ultras

Legati a movimenti di estrema destra, un altro è indagato per favoreggiamento 