Un campo di tiro a segno dove c’era una vecchia cava 

È stato inaugurato domenica a Sinnai il nuovo campo da “Tiro a segno” realizzato dalla “Società sportiva Serralonga”, da sempre impegnata nella promozione del tiro sportivo nelle sue diverse declinazioni: dal tiro storico con armi ad avancarica al tiro accademico, secondo le regole internazionali e olimpiche.

Il campo è stato realizzato su una vecchia cava: in questo modo la zona è stata così recuperata anche sotto il profilo ambientale. Il direttore sportivo è Sandro Palmas. L’istruttore di tiro è invece il medico dentista Vittorio Serra. Il nastro inaugurale del nuovo impianto lo ha tagliato la sindaca Barbara Pusceddu, alla presenza degli assessori Alessio Serra e Katiuscia Concas, di altri amministratori e di appassionati di questa disciplina sportiva.

«A mio parere – ha detto Alessio Serra – questo è sicuramente uno dei campi di Tiro a volo più funzionali in Sardegna, vicino all’abitato e destinato a diventare subito un importante punto di riferimento per gli appassionati e i praticanti della disciplina, in particolare per chi intende proseguire la lunga tradizione che Sinnai vanta nel tiro con armi storiche».

Il nuovo impianto è stato realizzato secondo i più alti standard di sicurezza e qualità: sono presenti linee di tiro codificate per i 25 metri (arma corta), nonché per i 50 e 100 metri (carabina), in linea con le normative nazionali e internazionali in materia. (r. s.)

