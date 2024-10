Un campo di marijuana  

Aveva una vasta piantagione di cannabis e per questo motivo William Orrù, un allevatore di 41 anni residente a San Gavino Monreale, è stato arrestato dai carabinieri, coordinati dal luogotenente Sergio Passalacqua, con il supporto dell’aliquota operativa di Villacidro. Ieri si è svolto presso il tribunale di Cagliari il rito per direttissima. L’uomo, difeso dagli avvocati Sergio Pittau e Fabio Marrocu, si è dichiarato innocente. I suoi legali dicono che il loro assistito aveva dato in affitto i terreni e hanno chiesto i termini a difesa: ora la prossima udienza è stata fissata al 21 novembre.

I controlli

L’operazione dei carabinieri ha avuto origine da una intensa attività investigativa e da un servizio coordinato di controllo del territorio, svolto anche con l’impiego del personale e dei mezzi dell’11esimo nucleo elicotteri dei carabinieri di Cagliari-Elmas. Grazie all’intervento aereo, è stato possibile individuare una vasta piantagione di cannabis nel terreno di William Orrù. Durante il primo controllo, l’uomo ha cercato di giustificare la presenza delle piante affermando che le colture fossero di natura sativa e, quindi, lecite. Ha anche esibito un contratto d’affitto del terreno. Tuttavia, al fine di chiarire la reale natura della cannabis, è intervenuto il personale del Ris. Gli accertamenti scientifici hanno confermato la presenza di un elevato contenuto di thc. A quel punto il 41enne ha tentato di difendersi cercando di sostenere la propria estraneità alla coltivazione illegale.

La droga

Ma le verifiche condotte dai carabinieri hanno smascherato anche la validità del contratto, rivelatosi falso e mai registrato presso gli uffici competenti e anche la controparte del presunto accordo non aveva alcuna conoscenza del documento. A quel punto sono scattate le perquisizioni più approfondite dell’area, durante le quali sono stati rinvenuti rami con infiorescenze di canapa per un peso complessivo netto di quasi 50 chilogrammi. Oltre a ciò, sono state trovate 130 piante di canapa e una bilancia elettronica. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari per ulteriori accertamenti. L’uomo, terminate le operazioni di controllo e le formalità di rito, è stato processato e scarcerato con obbligo di firma. (g. pit.)

