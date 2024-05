Un campo di calcio nuovo di zecca 

Dopo tanta attesa, finalmente, il mese prossimo ci sarà l’inaugurazione del campo sintetico di via Parrocchia a Villacidro. I lavori per sistemare terreno di gioco, spogliatoi e impianti sono costati settecentomila euro. L’assessore allo Sport di Villacidro, Marco Erbì, sintetizza così: «Il campo è quasi pronto. Siamo in attesa delle ultime rifiniture. Il manto è ormai pronto, ora manca solo la recinzione. A giugno si potrà assistere alla riapertura del campo». Per la felicità dei cittadini, la data esatta per l’inaugurazione sarà comunicata molto presto. Mancano solo alcuni ritocchi e finalmente gli atleti potranno riprendere a utilizzarlo in sicurezza.

Le reazioni

Purtroppo per tutto questo tempo la chiusura del terreno di gioco ha notevolmente penalizzato la squadra del paese. Infatti, la Villacidrese ha subìto un grave danno, sia dal punto di vista economico che sportivo. Si è dovuta adattare a condizioni difficili, allenandosi veramente poco e male. Inoltre, i giocatori avevano un tempo limitato a disposizione perché il campo veniva utilizzato da decine di atleti: dai ragazzi della prima squadra sino ai più piccoli. Oltre a spartirselo tra i diversi settori, attorno si allenavano i ragazzi dell’atletica e quelli appassionati del lancio del giavellotto.

La retrocessione

Quella della Villacidrese deriva sicuramente anche da queste difficoltà. La riapertura del campo gioverà alle squadre di calcio che, fino ad ora, hanno subìto la sua chiusura. È certamente più faticoso gioire per la riapertura, per il presidente della Villacidrese, Matteo Marroccu, perché purtroppo l’esito del campionato è ormai segnato: «Mi spiace che la notizia sia arrivata al termine del campionato, quando la sorte della squadra era già decisa. Se l’avessimo avuto a disposizione prima forse le cose sarebbero andate diversamente. Forse si potrà organizzare qualche torneo estivo. Siamo comunque contenti e desiderosi di riprendere ad utilizzare il campo. Anche se il fascino del manto erboso di un tempo era sicuramente unico, la nuova soluzione adottata con l’erba sintetica rende sicuramente più semplice l’utilizzo durante tutto l’anno, anche durante i periodi particolarmente piovosi».

