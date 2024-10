Un campo di calcetto per Paringianu 

Manto in sintetico, porte nuove, illuminazione: a Paringianu, frazione di Portoscuso, è stato ultimato il campo da calcetto adiacente alla scuola. Con un finanziamento di circa 85 mila euro l’amministrazione comunale di Portoscuso ha messo mano ad una struttura sportiva fatiscente e abbandonata che necessitava di un intervento importante di riqualificazione per poter essere di nuovo utilizzabile. Ora i lavori sono terminati e Paringianu ha un campo da calcetto nuovo di zecca. «Si tratta di un’opera che sarà a disposizione della comunità tutta con affidamento ad un’associazione - dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e al Bilancio Giorgio Alimonda - ma soprattutto sarà a servizio della scuola adiacente che potrà contare su questo spazio importante per l’attività sportiva degli alunni». Il capitolo del campo sportivo può chiudersi con la riqualificazione conclusa in questi giorni.

Un’altra opera programmata per la frazione è il completamento della sede della circoscrizione a cui sono stati destinati 150 mila euro dell’avanzo di amministrazione programmato nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Un intervento che sarà realizzato nel corso del prossimo anno. (a. pa.)

