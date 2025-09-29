VaiOnline
Un campo di calcetto nella piazza 

Il cuore del paese si ripopola e torna a battere grazie allo sport. Così le strade della cittadina si trasformano in un enorme campo all’aperto dove praticare sport e star bene in salute. Nella piazza Marconi, che si affaccia sul Comune e sulla chiesta di Santa Chiara, è stato collocato un grande tappeto sportivo che il prossimo anno sarà utilizzato a pieno ritmo per le attività della lunga estate sangavinese. Ne è felicissimo il sindaco Stefano Altea: «Grazie ad un emendamento della finanziaria per 100mila euro, abbiamo acquistato per 30mla euro il tappeto multiuso per consentire l'attività sportiva all'aperto. Si potranno svolgere durante la bella stagione sia eventi legati al basket, pallavolo e calcetto. Questo intervento dimostra la sensibilità di questa amministrazione verso la pratica sportiva, il benessere fisico e la socialità». Sulla stessa linea l’assessora allo Sport Claudia Pinna: «Sono entusiasta di questo tappeto che è un investimento ed un progetto per la nostra comunità e anche una gesto di gratitudine per le associazioni sportive che operano nel nostro paese».

Le tante attività hanno trovato spazio nella giornata dedicata al Villaggio della Salute, dello Sport e del Benessere, organizzata dall’associazione “Insieme si può” con la collaborazione di tantissimi sodalizi del paese: «Quest’evento – spiega lal presidente Giusy Atzori - ha rappresentato un momento di grande partecipazione e crescita per la nostra comunità. Quest’evento è stato reso possibile grazie al contributo e all’impegno di tante persone e istituzioni, che hanno lavorato fianco a fianco per offrire ai cittadini consulenze, screening, attività sportive e momenti di approfondimento». (g. pit.)

