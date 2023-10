«Un campione esperto degli sport estremi» 

Jose Aneris tre quarti dei suoi 62 anni li aveva consegnati al paracadutismo, alle arrampicate e alle sfide al limite dell’estremo. Nel 2014 scampò a una tormenta di neve nel nord del Nepal: 32 morti. Jose trovò il giusto riparo e ne venne fuori. Al rientro raccontava tranquillo come si racconta una passeggiata. “Tutto bene” e qualche particolare. In città era molto conosciuto, madre tedesca e il padre Ciro, commerciante come Jose che a 17 prende il brevetto di paracadutista. «Un genio, un talento –ricorda col cuore a pezzi Gianni Salis, allora presidente dell’Aereo club oristanese - Pignolo, severo prima di tutti con sé stesso, studiava ogni minimo particolare. È stato campione italiano di lancio singolo negli juniores e ha fatto parte della nazionale: uno dei grandi del paracadutismo. Non riesco a capire cosa possa essere successo». Non l’ha capito Efisio Loi che di Aneris era “fratello” non solo di paracadutismo. «Jose era quasi maniacale, non lasciava niente al caso e all’improvvisazione. Era un tedesco, aveva preso dalla mamma. Non credo al malore e, conoscendolo escludo anche la scivolata. Forse si è staccata la roccia, solo così si può spiegare una tragedia che ci toglie anche la parola». Una terribile fatalità. Giuseppe Vacca, pasticceria a due passi dall’abitazione di Aneris: «Una persona cordiale, un vero signore. Era un grande appassionato di questi sport, lo guardavo con ammirazione». La notizia della morte del climber oristanese è piombata in città come un fulmine. «Incredibile, chi lo conosceva non può crederci», conclude Efisio Loi.

