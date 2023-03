Un campione contro il bullismo 

«Il vero gesto di forza è la gentilezza». Così Luigi Busà, pluridecorato atleta di karate, 2 volte campione del mondo e medaglia d’oro olimpica ai giochi di Tokyo 2020, si è rivolto nella mattinata di ieri ai ragazzi delle scuole e alle loro famiglie, accorsi al Centro culturale in occasione di un incontro con l’atleta 36enne finalizzato alla discussione sul problema del bullismo.

«Si è trattato di un’iniziativa che ha voluto utilizzare lo sport, in questo caso con la testimonianza di uno dei suoi maggiori esponenti, come strumento di riscatto sociale. - dichiara l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa - Busà è stato vittima del bullismo e pochi altri come lui sono in grado di sensibilizzare l’opinione pubblica a riguardo».

Presenti le scuole degli istituti superiori Ipia Ferraris e Baudi di Vesme: «Erano presenti della classi dove si sono registrati degli atti di bullismo. - rivela l’assessore alla Pubblica istruzione Alessandro Lorefice - L’evento con la testimonianza di Luigi Busà, ha messo in evidenza come lo sport possa essere in grado di educare al rispetto e alla collaborazione». (ad. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA