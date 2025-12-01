VaiOnline
Eccellenza
02 dicembre 2025 alle 00:37

Un campionato all’insegna dell’equilibrio 

Grandissimo equilibrio, con sette squadre racchiuse in appena 5 punti. Escludendo la capolista Tempio, le sei formazioni che seguono sono concentrate in soli 2 punti, segnale di una lotta serratissima per le posizioni di vertice.

Nella dodicesima giornata, il Tempio ha allungato sulla Nuorese grazie alla vittoria in rimonta a Gavoi contro il Taloro e alla contemporanea sconfitta dei barbaricini nell’anticipo di sabato contro l’Ossese.

La Nuorese, ora staccata di 3 lunghezze, è stata raggiunta da Ilvamaddalena e Atletico Uri. I maddalenini, fermati dal Santa Teresa, hanno mancato l’occasione di portarsi da soli al secondo posto. Prosegue invece il momento d’oro dell’Atletico Uri di Massimiliano Paba: terza vittoria consecutiva senza subire gol e quinto successo nelle ultime sei gare, con l’ultima affermazione ottenuta ai danni di un solido Buddusò.

Iglesias e Ferrini

L’Iglesias, vittoriosa nel derby con il Carbonia, condivide la quinta posizione con il Lanusei, autore di una grande prestazione al “Signora Chiara” di Calangianus. La squadra di Alberto Piras continua a sorprendere, tallonata da una determinata Ossese.

Esordio positivo inoltre per Franco Giordano sulla panchina del Tortolì. Gli ogliastrini hanno piegato il Sant’Elena, sempre ultimo e già con un margine negativo di sette punti dalla zona salvezza.

Nella parte bassa della classifica sorride solo la Ferrini di Nicola Manunza, vittoriosa contro il Villasimius, che ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro partite.

La classifica

