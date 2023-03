Un campetto pieno di felicità 

E Baturi ha accolto il loro appello e ieri ha tagliato il nastro di questo impianto che è finalmente diventato realtà, suonando il fischietto donato dai ragazzi e commuovendosi davanti al disegno realizzato da Denise, una delle piccole ospiti. «Ringrazio suor Anna e ognuno di questi ragazzi», ha detto l’arcivescovo, «sono loro il vero capolavoro e meritano ogni cosa. Attraverso lo sport l’uomo conosce sé stesso e i propri limiti, conosce i sacrifici, sa che si deve rapportare agli altri. Si possono dire tante parole, si può parlare di affetto ma in realtà non c’è motivo migliore per la nascita di questo campo che è il fatto che me lo hanno chiesto. Grazie per avere consentito alla diocesi di fare questa bella cosa. Che il Signore guardi e abbracci questi ragazzi».

E il sogno è questo campo in erba sintetica, un po’ per il calcio, un po’ per la pallavolo, che i ragazzi, una quindicina tra minori non accompagnati arrivati con i barconi ma anche quelli tolti dalle famiglie che nell’Oasi di suor Anna hanno trovato accoglienza e amore, desideravano da tempo.

La sintesi di una giornata che non dimenticheranno mai è nelle parole di una ragazzina de “L’oasi di San Vincenzo”, a Terra Mala, gestita da suor Anna Cogoni, rivolte all’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi e che ha parlato anche a nome degli altri ospiti di questa comunità affacciata sul mare. «Il nostro sogno si avvera e il merito di chi è? È suo monsignor Baturi. Questo spazio ci aiuta a migliorare la nostra vita, a superare le difficoltà e la rabbia. Ci ricordiamo quando era venuto a trovarci di mattina presto e gliene avevamo parlato. Abbiamo deciso che lei sarà adesso il nostro arbitro, l’arbitro che ci aiuterà ad affrontare la nostra vita».

Dal sogno alla realtà

E il sogno è questo campo in erba sintetica, un po’ per il calcio, un po’ per la pallavolo, che i ragazzi, una quindicina tra minori non accompagnati arrivati con i barconi ma anche quelli tolti dalle famiglie che nell’Oasi di suor Anna hanno trovato accoglienza e amore, desideravano da tempo.

E Baturi ha accolto il loro appello e ieri ha tagliato il nastro di questo impianto che è finalmente diventato realtà, suonando il fischietto donato dai ragazzi e commuovendosi davanti al disegno realizzato da Denise, una delle piccole ospiti. «Ringrazio suor Anna e ognuno di questi ragazzi», ha detto l’arcivescovo, «sono loro il vero capolavoro e meritano ogni cosa. Attraverso lo sport l’uomo conosce sé stesso e i propri limiti, conosce i sacrifici, sa che si deve rapportare agli altri. Si possono dire tante parole, si può parlare di affetto ma in realtà non c’è motivo migliore per la nascita di questo campo che è il fatto che me lo hanno chiesto. Grazie per avere consentito alla diocesi di fare questa bella cosa. Che il Signore guardi e abbracci questi ragazzi».

Suor Anna

E dagli sguardi di tutti, ragazzi e ragazze traspare l’amore per il Monsignore che è riuscito laddove gli altri non li avevano ascoltati e che è diventato uno di loro che come rivela suor Anna: «È di casa nella nostra comunità e vuole molto bene ai ragazzi. Questo campo è un capolavoro che darà ai nostri giovani la possibilità di crescere. Questa è una giornata speciale. Il campo lo abbiamo chiamato “San Giuseppe”, perché è il padre silenzioso che ha accettato la volontà di Dio in silenzio e ha fatto da padre a Gesù».

L’emozione dei ragazzi

Erano in tantissimi ieri mattina lì a Terra Mala per festeggiare questa inaugurazione. Tantissimi volontari che ogni giorno aiutano questa comunità e i suoi ospiti ad andare avanti.

E poi ovviamente c’erano loro, i ragazzi, emozionati e felici. Come Amadou 16 anni e il sogno di diventare calciatore. «Mi sto allenando col Cagliari ad Asseminello e sono molto contento» dice, «ho imparato a giocare a calcio in Senegal, giocavamo per strada con i miei amici. Qui sto molto bene e adesso in questo campo potrò allenarmi e continuare a fare sempre meglio». E poi c’è Murad, 18 anni, arrivato dall’Etiopia: «Mi piace molto giocare a calcio e questo regalo che ci ha fatto l’arcivescovo è bellissimo. Io sto facendo un corso di elettricista e spero dopo di trovare un lavoro».

Denise, 17 anni, studia al liceo artistico Foiso Fois e vorrebbe diventare una ginnasta. «Mi alleno al Coni, qui invece ci divertiamo a giocare a pallavolo. Questo campo è un bel regalo. Lo sport è importante, aiuta a stare bene, a socializzare». E qui nell’Oasi di San Vincenzo, amici lo sono diventati tutti. Uniti in un grande abbraccio cercando di lasciarsi alle spalle una vita difficile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata