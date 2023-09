Un camper si ribalta dopo lo scontro con un’auto 

La scena dell’incidente era terribile ma per fortuna ci sono stati solo feriti lievi. Verso le 8.50 di ieri la sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per uno scontro tra un’auto e un camper. Ma quando i vigili sono arrivati sul cavalcavia di Abbasanta, all'incrocio in uscita della Statale 131, si sono trovati di fronte il camper ribaltato. Immediatamente la squadra partita dal distaccamento di Abbasanta ha messo in sicurezza i mezzi, poi però si è dovuto aspettare l’arrivo dell’autogrù da Oristano per il recupero del camper.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza e le forze dell'ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA