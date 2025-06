Un cammino di fede e festa 

Oltre un migliaio di persone, dalle prime ore del mattino, hanno dato vita alla tradizionale processione per Sant’Antoni ’e su Monte, nel santuario in cima alla montagna di Macomer, nell’antico percorso campestre. Le scariche dei fucilieri, già alle 5 di ieri, hanno dato il via alla processione, annunciata dal parroco, Andrea Rossi, con i “gosos” dedicati al santo di Padova, tanto venerato a Macomer.

In cammino

Attorno al simulacro i Fedalas nati nel 1981, gli organizzatori della festa sulla montagna. Il presidente, Matteo Porru, appare soddisfatto: «Siamo onorati di organizzare questa festa, che accoglie tutti indistintamente, tra fede, tradizione e convivialità». Padre Andrea Rossi dice: «È la festa dei macomeresi, che richiama fedeli dall’intera Isola e non solo». Il saveriano Piero Pierobon: «Sono arrivato a Macomer nel 1998. Da allora non ho mai perso questa grande manifestazione di fede e devozione». Con la fascia tricolore, la vice sindaca, Maria Luisa Muzzu, che ha percorso a piedi l’intero tragitto, ha manifestato grande entusiasmo: «È la festa di un’intera città, devota al santo della montagna, un avvenimento importante di coesione sociale». Dello stesso avviso Giangiacomo Oggianu, presidente della società Sant’Antonio: «È la festa del monte, e anche della cittadina».

Solidarietà

Evento all’insegna della solidarietà con la partecipazione della più importante associazione di volontariato in Sardegna, l’Oftal, che ha portato una cinquantina di malati a rivivere i fasti della tradizione, grazie alla collaborazione del Comune, dell’associazione Tottuparis e di tanti altri. «I malati, giunti da Olbia e da diverse parti dell’Isola, si sentono a modo loro protagonisti - dice il presidente Tore Acca - vivono con gioia queste intense giornate di festa». Con gli ammalati anche un gruppo sportivo piacentino, la squadra di calcio “Turris”, uniti nel vivere questa festa in grande armonia, tra fede e sport. Insieme, oggi, vivranno la giornata clou della festa, partecipando alla messa solenne, celebrata dal vescovo Mauro Maria Morfino e da tutti i parroci della forania. La celebrazione sarà accompagna dai canti della tradizione del coro Melchiorre Murenu, mentre attorno, nel bosco, si vivrà una giornata di convivialità, per la quale è prevista la partecipazione di migliaia di persone.

