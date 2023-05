Un cammino di devozioneaccompagna i Martiri turritani 

«Non sarebbe giusto dire di fronte ai Martiri Turritani che noi, solo con la nostra forza andiamo avanti nel cammino della vita, ma di fronte agli ostacoli riusciamo a superarli sapendo di avere un compagno di viaggio: lo Spirito Santo, lo stesso che seguirono nella loro vita i tre santi, Gavino, Proto e Gianuario». Così il parroco don Michele Murgia nella sua prima celebrazione della liturgia nella piana di Balai.

Nel giorno della Pentecoste il rientro trionfale dei simulacri lignei nella basilica di San Gavino accompagnati in processione dai parroci della diocesi, dal sindaco Massimo Mulas, dalle autorità civili, militari e religiose, con la partecipazione del Gonfalone, i comitati di bandiera, i gruppi in costume delle associazioni Intragnas e Li Bainzini Etnos. In spalla ai portadores, vestiti a festa con i calzari e le corone d’argento, le statue dei Santi Martiri hanno percorso il Lungomare e il cuore della città, segno di un legame antico che si rinnova ogni anno attraverso i riti della fede, le tradizioni e le celebrazioni. Il culto dei tre Martiri, decapitati nel 303 d.C., dopo 1720 anni è ancora vivo e ben radicato, non solo a Porto Torres. La messa è stata preceduta dalla lettura tratta dal Condaghe di San Gavino, una rievocazione del sogno di Comita, una rappresentazione del ritrovamento delle reliquie dei tre Santi nella chiesetta di Balai Vicino dove hanno sostato per un mese. Questa mattina il Solenne Pontificale presieduto dall'arcivescovo Gian Franco Saba.

