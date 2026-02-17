VaiOnline
Senorbì
18 febbraio 2026 alle 00:24

Un camion si ribalta per il vento 

Statale 128 bloccata ieri pomeriggio per diverse ore. Il motivo? Il soccorso dell’autista di un camion finito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento, anche se l’ipotesi più probabile è che sia stato il forte vendo a creare difficoltà al conducente del mezzo.

L’incidente è accaduto verso le 14 nel tratto della Statale tra Monastir e Senorbì. Il pesante mezzo viaggiava in direzione del capoluogo della Trexenta quando è finito fuori strada. A dare l’allarme è stato lo stesso autista del camion, illeso. Sul posto sono arrivati gli specialisti del 118 con un’ambulanza, che hanno verificato le condizioni di salute dell’autista, i carabinieri della Compagnia di Dolianova, che hanno gestito la viabilità in un’arteria rimasta paralizzata per ore in entrambi i sensi di marcia, e i vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza il pesante mezzo.

Soltanto dopo le 18 il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente. (red. pro.)

