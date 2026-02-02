VaiOnline
Stampace.
03 febbraio 2026 alle 00:30

Un camion perde il rimorchio in viale La Plaia, traffico in tilt e rallentamenti in uscita dalla città 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Poteva causare un serio incidente, ma per fortuna in quel momento il traffico non era intenso e non sono stati coinvolti altri veicoli. Un mezzo pesante stava lasciando Cagliari, diretto al bivio che porta al ponte della Scafa e alla 195 Racc, quando ha perso il rimorchio che trasportava.

Notevoli i disagi per il traffico: è successo ieri poco dopo le 13.30. Il conducente del camion aveva appena superato la curva di viale La Plaia, quando il suo rimorchio si è staccato dalla motrice e si è piantato sull’asfalto, lasciando un segno evidente.

Sul posto, i primi a intervenire sono stati due militari dell’esercito che passavano di lì per caso. Hanno verificato le condizioni del conducente, che non è rimasto ferito, ed effettuato un primissimo intervento di gestione della viabilità poi proseguito dalla polizia locale.

A seguire, è arrivato un mezzo della ditta Avr che ha risistemato l’asfalto: la caduta del rimorchio aveva provocato una notevole buca, è rimasto un segno sul manto stradale. Forti i rallentamenti alla circolazione, col traffico ridotto a una corsia in uscita da Cagliari fino alle 16.30 circa quando – col mezzo già rimosso – la situazione è tornata alla normalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo

l Gaggini, Pilia
Il progetto

Einstein Telescope, prime assunzioni

Alessandro Cardini (Infn): «È fondamentale coinvolgere il territorio» 
Mariangela Dui
Il dopo Harry

«L’economia sarda ripartirà con noi»

Tajani a Cagliari, Todde lo accoglie: «Grazie per la fattiva collaborazione» 
Alessandra Carta
La storia

L’angelo Meloni come il sindaco Melas

Nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa 
Mariella Careddu
Riforma

Il pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri «L’opposizione collabori»

L’ipotesi: “scudo” dalle indagini per tutti, non solo per gli agenti 