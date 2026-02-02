Un camion perde il rimorchio in viale La Plaia, traffico in tilt e rallentamenti in uscita dalla città 

Poteva causare un serio incidente, ma per fortuna in quel momento il traffico non era intenso e non sono stati coinvolti altri veicoli. Un mezzo pesante stava lasciando Cagliari, diretto al bivio che porta al ponte della Scafa e alla 195 Racc, quando ha perso il rimorchio che trasportava.

Notevoli i disagi per il traffico: è successo ieri poco dopo le 13.30. Il conducente del camion aveva appena superato la curva di viale La Plaia, quando il suo rimorchio si è staccato dalla motrice e si è piantato sull’asfalto, lasciando un segno evidente.

Sul posto, i primi a intervenire sono stati due militari dell’esercito che passavano di lì per caso. Hanno verificato le condizioni del conducente, che non è rimasto ferito, ed effettuato un primissimo intervento di gestione della viabilità poi proseguito dalla polizia locale.

A seguire, è arrivato un mezzo della ditta Avr che ha risistemato l’asfalto: la caduta del rimorchio aveva provocato una notevole buca, è rimasto un segno sul manto stradale. Forti i rallentamenti alla circolazione, col traffico ridotto a una corsia in uscita da Cagliari fino alle 16.30 circa quando – col mezzo già rimosso – la situazione è tornata alla normalità.

