Un calice di vino tra i profumi di un giardino  per sentirsi meno lontani  

Estratti di senilità e solitudine si svelano nel toccante “Il mio giardino persiano”, pellicola di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha presentata in concorso alla settantaquattresima edizione del Festival di Berlino. Con eleganza e il giusto tatto, la società iraniana appare sotto i limiti della morale coercitiva, dove anche un atto d’amore può portare a spiacevoli imprevisti. Dopo aver perso il marito e con la figlia all’estero, la settantenne Mahin trascorre le giornate da sola, occupandosi quasi interamente delle faccende domestiche. Sempre più restia all’isolamento, si mette in cerca di un uomo che possa farle compagnia. Da un incontro casuale, fa la conoscenza di Faramarz; un tassista e veterano di guerra rimasto single dopo il divorzio. L’esigenza di farsi vicini per colmare il vuoto interiore li condurrà presto a casa, dove Mahin può accogliere l’ospite con un po’ di vino e del buon cibo. Ma l’uso di alcool e la voglia di sregolatezza può forse portarli a compiere delle azioni illecite? La critica al sistema poggia su una storia semplice e immediata per farsi chiara alla fruizione. Quasi fosse un soggetto attivo, la confortevole abitazione si nutre di normali gesti e consuetudini; descrivendo lo stato d’animo di chi, a dispetto dell’età, continua a coltivare la speranza e l’istinto all’evasione. L’eccezionale Lily Farhadpour si adopera al meglio per stupire e commuovere con la sua silenziosa ma palpabile urgenza di esistere. Una perla di rara fattura, onesta senza essere brutale; capace di scorgere un tocco poetico nella tenacia di chi non vuole arrendersi, perfino di fronte a quei vincoli che appaiono insormontabili. (g. s.)