Un calice di rosso, pistoccu e carne arrosto  Tutti a Baunei per la Sagra del maialetto 

Un bicchiere di vino rosso, pistoccu e maialetto arrosto. La Sagra della carne di Maialetto arrosto di Baunei, giunta alla ventesima edizione, è ormai uno degli appuntamenti etnogastronomici più attesi dai turisti che frequentano l’Ogliastra nel mese di luglio. Ideata nei primi anni Duemila dall’associazione Culturale “Aiosa”, è divenuta negli anni una delle sagre più importanti dell’estate baunese. A ogni edizione il centro montano viene letteralmente preso d’assalto da migliaia di vacanzieri desiderosi di assaggiare una delle eccellenze della gastronomia tipica sarda.

Certificata ufficialmente “Sagra di qualità” dall’Unione nazionale Pro Loco d’Italia che si occupa della “certificazione delle sagre” a livello nazionale, e organizzata dal comitato “Amici della Sagra” in collaborazione con la Pro Loco Annibale Simonini, la manifestazione animerà la centralissima Piazza Bingiggedda, sabato a partire dalle 19, momento in cui inizierà la distribuzione della carne. Un calice di vino rosso e un po’ di pistoccu (il pane carasau in versione baunese) accompagneranno le porzioni. La musica di Tonino e Rita, tra balli tradizionali e moderni, farà da colonna sonora alla serata.

