Un calice di rosso da un nobile bianco: sfida della Vernaccia 

Un vino rosso che nasce da un’uva bianca. Detto così, con estrema sintesi, potrebbe sembrare qualcosa di incredibile. Ma si tratta di un blend. Per la cronaca: si possono ottenere vini bianchi da vitigni a bacca nera. Ma non il contrario. I cosiddetti “blanc de noir”, dal francese “bianco dal nero” sono il più classico degli esempi. Come i nostri Cannonau vinificati in banco. E poi gli spumanti, bollicine ottenute dalla vinificazione di uva rossa, per esempio da Pinot Nero. Ma fare un rosso da un vitigno “bianco” è qualcosa di impossibile. Kusidura è un blend: il nuovo vino, già presentato a Verona nel corso del Vinitaly 2024, al centro di una ricerca che vede impegnati l’Università di Cagliari, l’azienda Silvio Carta (capofila), l’impresa agricola Mario Perra e la LM Consulting. Un team di ricercatori appassionati e seri professionisti raccolti attorno al progetto “Prinveor - Progetto innovazione Vernaccia Oristano” nato per la creazione e lo sviluppo «di un vino rosso di alta qualità a base di Vernaccia di Oristano», un programma operativo che apre «nuove prospettive per questo vitigno autoctono che rischia l’estinzione», come spiegano gli organizzatori. Martedì i risultati del lavoro saranno presentati alla Cittadella universitaria di Monserrato. Nel corso della mattinata interverranno Alberto Angioni, docente di Chimica degli alimenti dell’Università di Cagliari e responsabile del progetto di ricerca; Severino Zara, professore di Microbiologia agraria; Antonio Lorenzoni, Ceo di LM Consulting; Alberto Mason e Nino Mason, export manager Silvio Carta; Elio Carta, Ceo della “Silvio Carta”. Al termine dei lavori è previsto un buffet e una degustazione del vino oggetto di ricerca, appunto “Kusidura”, blend con Vernaccia di Oristano, Cannonau, Cagnulari e Carignano).

Il progetto

Prinveor (Progetto Innovazione Vernaccia di Oristano), è nato ufficialmente nel 2021 e si è concluso a marzo di quest’anno. Al centro del lavoro l’«innovazione tecnologica nel processo di vinificazione per consentire l’utilizzo del vino Vernaccia – si legge nel sito ufficiale – nella creazione di un vino rosso di altissima qualità, capace di ottenere il giusto successo nel mercato in termini di valore e quantità di vendita a livello regionale, nazionale e internazionale. Questo, per migliorare la competitività delle imprese attraverso la distribuzione del valore aggiunto lungo tutta la filiera». Inoltre, «analizzare il processo di vinificazione del vino Vernaccia e definire alcune modifiche per renderlo idoneo come blend; produrre un vino rosso di altissima qualità utilizzando il vino Vernaccia e altri vini a bacca rossa (Cannonau, Carignano, Cagnulari e Monica); promuovere l’utilizzo del vino Vernaccia sia come uvaggio sia come blend per la produzione di altri vini», sono gli obiettivi specifici annunciati nella scheda.

Le ricadute

Gli effetti di questo lavoro dovrebbero segnare una vera svolta al comparto vitivinicolo sardo e in modo particolare alle sorti di questo vitigno, a rischio scomparsa. I risultati attesi per il comparto infatti parlano di una possibile remunerazione delle uve «a un prezzo più elevato rispetto alla media delle ultime annate al fine di arrestare l’abbandono della sua coltivazione e incoraggiare le aziende a ristrutturare i vigneti piantando le uve Vernaccia». Ma si aprono anche nuovi scenari per le aziende che allevano questa uva così particolare e importante. «Sarà possibile produrre il vino Vernaccia Doc in base alle esigenze del mercato e gestire le eccedenze come vino da blend». La sfida è nei calici.

