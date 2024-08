Un calice di Cannonau ed è subito festa A Jerzu si celebra la Sagra del Vino 

Ci sono quelli che delle cinque serate dello Jerzu Wine festival non se ne perdono neanche una. Invero, il picco delle presenze, da consuetudine, si raggiunge il 10 agosto con Calici di stelle. Non a caso la stessa organizzazione della festa che celebra il nettare degli dei la etichetta come top day, il giorno migliore.

Notte di colori

L’edizione di quest’anno verrà inaugurata oggi con la Sagra del vino, appuntamento arrivato all’edizione numero 43. Nella sfilata delle maschere tradizionali, al via alle 19, e dei gruppi folk saranno rappresentati venti paesi dell’Isola. Quando l’orologio segnerà le 21.30 tutti in piazza per Jerzu in festa: l’anfiteatro di Regaliu ospita la rassegna regionale del folklore con l’esibizione dei gruppi sotto il coordinamento artistico e la conduzione di Roberto Tangianu e Giuliano Marongiu e la partecipazione di Maria Luisa Congiu.

La piazza è dei giovani

Jerzu si anima. Da oggi a sabato prossimo nel paese del cannonau sono attesi migliaia di visitatori per lo Jerzu Wine festival. «L’evento lascia sempre sbalorditi per l’originalità e la partecipazione, soprattutto giovanile. Un popolo di ragazzi caratterizza la rassegna, in particolare nella giornata di Calici di stelle, ma non mancano le famiglie».

Storia e tradizioni

È il messaggio di presentazione di Carlo Lai, sindaco di Jerzu. S’inizia oggi, con un appuntamento tradizionale: la prima edizione è datata 1980. Quella di stasera è una rassegna folk d’eccezione impreziosita dalle maschere tradizionali. Oltre al gruppo folk di casa, le altre delegazioni arrivano da Iglesias (Musici e sbandieratori Fontana), Florinas (Figulinas), Tortolì (Sant’Anna), Ollolai (Balladores), Sennori (Sos gigantes de Sennaru), Samugheo (San Sebastiano), Sindia (Sindiese) Luogosanto (Civitas Mariana), San Nicolò d’Arcidano (Arcidanese), Ottana (Boes e Merdules), Oliena (Battos Moros), Gairo (Sant’Elena imperatrice), Orosei (Santa Rughe), Neoneli (Sos Corrjolos), Bono (Giovanni Maria Angioy), Laconi (Franciscu Lai), Osini-Ulassai (La Valle dei Tacchi) e Samugheo (Mamutzones de Samugheo). In più i carri a buoi.

Le tappe del bicchiere

E il vino? L’organizzazione, il binomio Comune-Pro loco, allestirà un punto di distribuzione vicino piazza Regaliu. Amministrazione comunale e Pro loco non hanno lasciato nulla d’intentato, curando ogni minimo dettaglio per consentire ai visitatori di trascorrere una serata piacevole nel nome del vino e delle tradizioni, un intreccio che, da 43 anni, per chi vive da queste parti è una sacralità. «Per la nostra comunità - dice Gianfranco Melis, assessore allo Sport - la sagra del vino rappresenta la secolare tradizione della coltura vitivinicola. È un evento molto atteso che intreccia tradizione e folklore con il protagonista numero uno: il vino. La sagra è per tutta Jerzu un momento identitario. Tutti noi ci identifichiamo con la coltura e la produzione del vino».

