Un calendario per la consegna delle buste della differenziata 

Per la prima volta Comune e Teknoservice distribuiranno le buste per la differenziata con un apposito calendario che seguirà l’ordine alfabetico e doterà l’utenza di un kit valido per 6 mesi.

Una scelta fatta per ovviare ai continui problemi (e relative lamentele) di penuria dei sacchetti. La distribuzione avverrà nell’ecocentro comunale (sempre dalle 8 alle 12) e partirà lunedì, con i cognomi che iniziano per A e B. Il 14 e 17 febbraio spazio ai cognomi che iniziano per C e D, il 18 e il 20 alle lettere E, F, G, H, I, L, e ancora il 21 e 24 le lettere M, N, O, il 25 e 27 la P, il 28 Q, R, S e il 3 marzo T, U, V, Z. I pomeriggi (dalle 14 alle 18) del 17 e 24 febbraio e quello del 3 marzo saranno disponibili per gli utenti con qualsiasi cognome impossibilitati e recarsi in ecocentro la mattina. Per chi ha mobilità ridotta distribuzione al monte granatico il 15 febbraio e 15 marzo. «Sacrosanto - dice l’assessora all’Igiene ambientale Maria Elena Lusci - che tutti ricevano le buste dato che sono pagate dagli utenti e comprese nel capitolato d’appalto. È stato fatto un ordine apposito per tutte le utenze Tari ed entro il 3 marzo contiamo di rifornire l’80 per cento della popolazione, la prossima fornitura sarà per giugno/luglio». Non è prevista la fornitura di nuovi mastelli.

