Un calendario per dire no alla violenza. Il progetto, nato all’indomani del 25 Novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, grazie all’iniziativa degli studenti del liceo artistico della casa circondariale di Massama. Sono state scelte immagini emblematiche, forti, comunicative e studiate appositamente dagli studenti per dire “No alla violenza in tutte le sue forme”. In particolare è stata proposta la personale visione dei recenti eventi di cronaca, ci si è soffermati sulle mutilazioni per motivi religiosi, sul fenomeno delle spose bambine, sul caso di Saman Abbas, fino alle pressioni psicologiche sulle atlete della nazionale di ginnastica artistica e i femminicidi per gelosia o per onore.L’iniziativa rientra nelle attività di insegnamento dell’educazione civica ed è stata accolta dagli alunni che dal silenzio delle mura carcerarie hanno deciso di far sentire la loro voce, occasione questa di riscatto e di impegno civico – ha spiegato il preside Pino Tilocca – La stampa di alcune centinaia di copie del calendario è stata finanziata dall’istituto di istruzione superiore De Castro».

Gli studenti e i docenti hanno deciso di promuovere una vendita di beneficenza della loro opera, il cui ricavato sarà devoluto al Centro antiviolenza “Donna Eleonora” ; il calenda rio può essere acquistato nei licei classico, artistico e nella scuola di Terralba. ( )

