Un caldissimo Bagnaia si prende la Sprint 

Pecco c’è. Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Italia della MotoGp. Sul circuito del Mugello il campione del mondo ha preceduto Marc Marquez su Ducati del team Gresini e Pedro Acosta su Ktm. Quarto Franco Morbidelli su Ducati non ufficiale davanti alla Aprilia di Maverick Vinales.

«Vincere di nuovo qui è davvero incredibile e poi davanti a questo pubblico. Io li amo!»: sono queste le prime parole pronunciate a caldo dal pilota della Ducati al termine della gara sprint all’autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). «È stato incredibile - ha proseguito Bagnaia che non vinceva una gara sprint dal lontano 19 agosto 2023 al gran premio d'Austria - mi sono goduto ogni giro. L'ultima parte dalla gara è stata piuttosto difficile però me la sono davvero goduta. La moto funziona perfettamente domani sarà dura ma concludere una gara sprint è sempre positivo».

Alla luce di questo risultato e a causa della contemporanea caduta del leader del mondiale Jorge Martin (Ducati Pramac), Bagnaia ha recuperato 12 punti sullo spagnolo, riducendo lo svantaggio a 27 lunghezze. Terzo in campionato è Marc Marquez (Ducati Gresini) staccato dal piemontese di solo 5 punti.

Oggi in pista

Il via alle 14, ma Bagnaia – come sappiamo – non partirà davanti. La soddisfazione per un buon venerdì era stata oscurata dalla decisione della direzione gara di penalizzarlo di tre posizioni in griglia nella gara di oggi per aver ostacolato Alex Marquez (Ducati Gresini) durante la sessione. Bagnaia si era difeso dalla accuse dello spagnolo, dichiarando di aver lasciato a Marquez lo spazio necessario per impostare al meglio la curva. Inoltre, ha accusato il pilota di aver fatto dello show con gesti plateali nel lamentarsi in pista. Dello stesso avviso non sono stati i giudici, che lo hanno penalizzato per la gara lunga di oggi, facendolo partire in terza fila.

