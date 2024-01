Un calcio all’arbitro, un pugno al dirigente 

In una annata sportiva caratterizzata da decine di comportamenti maleducati, sconvenienti e spesso anche violenti sui campi di calcio di ogni categoria in Sardegna, in attesa di capire cosa possa essere accaduto sabato e domenica scorsi il weekend del 21 gennaio si è uniformato all’andazzo di questo 2023-2024.

Basta leggere le ultime 13 pagine del comunicato ufficiale numero 96 diffuso dalla Lega Nazionale Dilettanti: squalifiche e multe a pioggia per intemperanze dei tifosi, insulti alla terna, mani addosso agli avversari. Con due episodi che spiccano sugli altri: un dirigente che colpisce al volto il direttore di gara e un giocatore che dà un calcio all’arbitro impedendogli di portare a termine la gara. Comportamenti sfociati rispettivamente in una sanzione pecuniaria e in una maxi squalifica di 4 anni.

Il giocatore

Partiamo da questo secondo episodio, avvenuto (in base alla decisione del giudice sportivo datata 25 gennaio) nel corso del match di Seconda categoria Lodine-Orani giocato il 21 gennaio. Al 38’ del primo tempo l’arbitro convalida la rete del 2-0 per i padroni di casa e viene «contestato da diversi calciatori» ospiti, riassume il provvedimento, uno dei quali «lo raggiungeva e lo colpiva con un forte calcio alla gamba sinistra provocandogli un intenso dolore e limitandolo significativamente nella capacità di spostamento» rendendolo «claudicante». Il direttore di gara espelle il responsabile e riesce a portare a termine la prima frazione; poi però il dolore, in crescita, gli impedisce di proseguire e lui decide di sospendere l’incontro per andare al pronto soccorso, dove gli vengono assegnati 7 giorni di cura. Depositato il referto, il giudice ha assegnato il 3-0 d’ufficio al Lodine e ha squalificato il giocatore sino al 31 gennaio 2028.

Il dirigente

Il caso della manata è avvenuto il 25 novembre nella sfida tra Pgs Audax e Capoterra, campionato Under 15 provinciali. Un dirigente del Capoterra in base al referto arbitrale era entrato negli spogliatoi degli ospiti «con fare minaccioso» e aveva «sferrato un pugno al volto di un dirigente della società ospitante che tentava di bloccarlo, provocandogli la rottura degli occhiali». Comportamento costato un’ammenda di 270 euro al club del responsabile del gesto (decisione del 30 novembre), che però ha fatto ricorso contestando il resoconto del direttore di gara il quale non avrebbe visto quanto accaduto avendolo invece solo ricostruito in seguito tramite la versione del Pgs. Inoltre non ci sarebbe stato alcun pugno.

Versione respinta dalla Corte d’appello territoriale, secondo cui il contenuto del referto è «provato». L’arbitro ha «confermato di aver assistito all’episodio» ed è «emerso inequivocabilmente che il fatto sia avvenuto con certezza e che la persona che ha colpito il dirigente dell’Audax era il presidente del Capoterra, il quale ha ammesso di essere entrato indebitamente nell’area degli spogliatoi e di aver avuto uno screzio col dirigente dell’Audax, il quale a suo dire lo stava trattenendo per un braccio, colpendolo al volto». Una botta «di una certa consistenza, con 15 giorni di prognosi al dirigente» e «la rottura degli occhiali». L’ammenda è stata confermata.

