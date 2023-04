Un calcio alla sclerosi multipla 

Lo sport è come la vita, non basta esibirsi ma bisogna esserci. Gli ex calciatori delle squadre più blasonate dell’Isola, dal Cagliari, alla Torres passando per la Tharros, l’Attilia di Nuoro, la Nuorese, il Sorso, l’alghero ma anche la rappresentativa dei giornalisti sardi “Gigi Grivel” e altre società ancora, il 6 maggio scenderanno in campo non tanto per mostrare la classe che il tempo non ha arrugginito ma per raccontare con i fatti che lo sport è vita per tutti, anche per chi per i casi della vita qualcosa ha dovuto cedere.

L’iniziativa

Nella sala di Palazzo degli Scolopi si sono ritrovati i responsabili delle società calcistiche della Sardegna con tanti ex calciatori per mettere a punto l’appuntamento a Oristano, il 6 maggio ai campi di Sa Rodia. Gran calcio per una grande raccolta fondi per sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla. Dai banchi del Consiglio, spalancati dal presidente Bepi Puddu e l’assessore comunale Antonio Franceschi, la professoressa Eleonora Cocco responsabile del centro regionale di diagnosi e cura della sclerosi multipla, e la dottoressa Jessica Frau, neurologa e ricercatrice, hanno spiegato quanto «sia importante “parlare molto e bene” di una malattia certamente complicata ma che va conosciuta e contenuta». In Sardegna purtroppo la sclerosi colpisce, in proporzione, più che qualunque altra parte del mondo per motivi genetici e ambientali. «Rispetto al passato oggi possiamo intervenire con 20 terapie innovative, altre sono ancora in fase di sperimentazione, in grado di rallentare e stabilizzare i pazienti. La disabilità si supera guardando quello che resta e non quello che si è perso». Serve un cambio di visione che anche, e forse soprattutto, lo sport con la sua carica è capace di realizzare.

Le squadre

Tutti gli ex calciatori dal coordinatore Claudio Faccini, a Mauretto Pala, Francesco Mereu, della Figc Sardegna che ha messo a disposizione il complesso di Sa Rodia, a Sandro Camba e Antonio Mura hanno risposto: presente. Il 6 maggio scenderanno in campo tanti nomi che hanno fatto la storia del calcio sardo: Ciro Formisano, Mario Perra, Achille Castellano, Antonio Bacchion, Sandrino Piras, Pasquale Catte fondatore delle vecchie glorie della Nuorese, l’ex del Cagliari Giuseppe Tomasini applauditissimo quando la sala ha ricordato lo scudetto del suo Cagliari vinto con la “leppa” tra i denti. La stessa rabbia e volontà gli ex calciatori dell’Isola metteranno in campo per aiutare chi lavora per sconfiggere la malattia. Stefania Calvisi, testimonial coraggiosa, ha raccontato i 27 anni di lotta contro burocrazia, strutture allora inadeguate, farmaci che in Sardegna arrivavano in ritardo, i viaggi a Milano. «Oggi è cambiato, le medicine in Sardegna ci sono tutte», ha ricordato la professoressa Cocco. C’è ancora tanto da fare. «La malattia fa paura ma va affrontata perché si può fare». Il calcio c’è e con lo sport la vita.