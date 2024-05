Un cagliaritano su due utilizza l’auto per spostarsi. Un dato molto alto se confrontato con una città come Bologna, quasi 400mila abitanti: nel capoluogo emiliano durante la settimana, nei giorni feriali, chi usa la vettura è il 30 per cento dei residenti, preferendo altri mezzi come la bicicletta, il trasporto pubblico, lo scooter oppure andare a piedi. A Cagliari non è bassa la percentuale di chi si sposta a piedi (il 27 per cento) e quella di chi utilizza i mezzi pubblici (18%). Crollano invece la bici (appena il 3 per cento), moto e treno. È quanto emerge dall’indagine “Pollicino”, promossa dal comune di Cagliari in collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile: in meno di un mese sono già 500 i cittadini che hanno aderito allo studio che proseguirà fino al 10 giugno. Chi volesse partecipare dovrà scaricare l’applicazione “IoPollicino” e registrarsi, permettendo così all’App di tracciare i propri spostamenti quotidiani, in maniera completamente anonima.

Lavoro e tempo libero

Dunque anche da “Pollicino” arriva la conferma che i cagliaritani non riescono a tradire l’amata auto, usata per raggiungere il posto di lavoro ma anche per il tempo libero. La percentuale è elevata: il 52 per cento ammette di utilizzare la propria vettura durante la settimana. A Bologna il dato crolla al 30 per cento. Nessun colpo di scena anche perché recentemente uno studio sviluppato dal Cirem (Centro interuniversitario ricerche economiche e mobilità) aveva evidenziato come siano 170 mila gli ingressi in città di mezzi provenienti soprattutto dai centri dei Comuni dell’area vasta e che si vanno a sommare, ogni giorno, alle circa 97mila auto dei cagliaritani.

Gli spostamenti

Le fasce orarie con il maggior numero di spostamenti sono principalmente due: tra le 8 e le 9 del mattino e tra le 18 e le 20 di sera. Subito dietro all’auto, i cagliaritani prediligono per muoversi una bella camminata: in questo caso il dato è simile tra Cagliari (27 per cento) e Bologna (30 per cento, l’altro Comune che ha aderito a questo tipo di ricerca). Ma nel capoluogo emiliano quasi un cittadino su cinque (il 18 per cento) utilizza la bicicletta: impietoso il confronto con Cagliari, ferma al 3 per cento. I mezzi pubblici sembrano funzionare perché il 18 per cento del campione del sondaggio ammette di usarli. Lo spostamento medio, registrato a Cagliari, è di circa 14 minuti per una distanza media di 5 chilometri. A Bologna crescono durata media (21 minuti) e distanze (7,4 chilometri).

Pochi parcheggi

E come era emerso nello studio sviluppato dal Cirem, l’uso eccessivo delle auto comporta un altro problema: i parcheggi insufficienti. Per questo è necessario studiare un “piano della sosta”, per agevolare chi arriva da fuori Cagliari, ma anche gli stessi cagliaritani, individuando e realizzando zone di “scambio”, dove lasciare la propria auto e usare così mezzi pubblici e magari la bicicletta. (m. v.)

