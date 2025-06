Un cagliaritano scomparso a Parma  

Di lui non si hanno più notizie da giovedì scorso. Mauro Mantega, 40 anni, di Cagliari, è scomparso a Parma. La sua ultima comunicazione risale alle 8 del mattino di quel giorno: un messaggio di risposta alla madre Dorina Sanna e una breve telefonata. «Mi ha detto che si trovava in un ostello, che stava bene, che aveva dormito e che voleva visitare anche Bologna», racconta lei con voce stanca, mentre tenta di tenere insieme lucidità e disperazione. Da allora, il vuoto.

Mauro era partito il giorno prima dall’aeroporto di Cagliari- Elmas. Il padre, con cui lavora, lo ha accompagnato in aeroporto. «Se solo avesse avuto un sospetto, un minimo segnale che Mauro fosse in difficoltà, non lo avrebbe mai lasciato partire. Pensava fosse solo una piccola pausa, una vacanza per cambiare aria», spiega la madre.

Eppure qualcosa, nei giorni precedenti, è sembrato incrinarsi. «A Cagliari era un po’ a disagio – racconta Dorina – sembrava non stare bene, ma nulla che facesse pensare al peggio. Vive da solo, è un adulto, e non potevo vederlo ogni momento. Aveva fatto tardi nel fine settimana precedente, poi ha iniziato a mostrarsi un po’ confuso, in difficoltà».

Da giovedì nessuna attività sui social, nessuna chiamata. La famiglia ha attivato una rete di contatti, ha sporto denuncia e avvisato “Chi l’ha visto?” e ora chiede l’aiuto di tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA