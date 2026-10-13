Un cagliaritano fa piangere  l’Inter con 3 gol 

Inter 3

Club Brugge 4

Inter (3-5-2) : Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella (33' st Bonny), Calhanoglu (22' st Sucic), Zielinski (43' st Stankovic), Dimarco (33' st Spence); Thuram (22' st Esposito), Lautaro. In panchina Di Gennaro, Provedel, Luis Henrique, Mkhitaryan, Pa- vard, C. Augusto, Bovio All. Chivu

Club Brugge (4-5-1) : Sommer; Sabbe (27' st Siquet), Spileers (16' st Han-beom Lee), Mechele, Seys; Forbs, Vetlesen (16' st Lemaréchal), Potts, Vanaken, Virgili (38' st Diakhon); Tresoldi (38' st Vermant). In panchina Jackers, Vanden Driessche, Tsawa, Dams, Robberechts, Audoor, Vasovic. All. Leko

Arbitro : Rohit Saggi (Nor)

Reti : nel pt 30' Tresoldi (rig.), 44' Lautaro, nel st 18' e 29' Tresoldi, 36' Lautaro, 42' Vermant, 48' Bonny

Milano. L'Inter perde 3-4 contro il Club Brugge a San Siro e resta a zero punti in Champions League. Il percorso europeo si fa così più complicato per i nerazzurri che, se sognano davvero di arrivare fino alla, fine dovranno fare molto di più. Ha molto da gestire Chivu che difficilmente potrà difendere questa volta Josep Martinez, colpevole dell'ennesima papera che ha affossato la prestazione dei nerazzurri. Dovrà capire anche perché l'intera difesa sia andata in black out nella ripresa e abbia subito quattro gol a San Siro. Nicolò Tresoldi, nato 22 anni fa a Cagliari, fa il mattatore con una tripletta, Lautaro ci prova fino alla fine ma la sua doppietta non basta.

Nel primo tempo i nerazzurri commettono anche qualche errore di troppo e la squadra di Leko approfitta di ogni incertezza. Prima Bisseck intercetta una conclusione velenosissima dentro l'area di rigore, poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Tresoldi colpisce la traversa piena. Poco dopo Zielinski sciupa una clamorosa palla gol a tu per tu con Sommer facendosi recuperare in scivolata da Vetlesen. Forbs si fa tutto il campo, Calhanoglu lo stende: rigore. Tresoldi calcia forte e segna. Pochi minuti dopo Calhanoglu prova a farsi perdonare ma la sua bomba dalla distanza si infrange sulla traversa. Lautaro prima segna in fuorigioco poi al 42' pareggia da campione. Potrebbe raddoppiare ma Sommer ha deciso di farsi rimpiangere da San Siro e fa il miracolo.

Al 18' Josep Martinez esce dall'area di rigore cercando di anticipare il giocatore che invece lo scarta e serve Tresoldi: 1-2. Chivu inserisce Pio Esposito e Sucic ma al 29' Tresoldi raccoglie una respinta in area e firma la clamorosa tripletta. C’è tempo per l’illusione di Lautaro, neutralizzata dal quarto gol di Vermant in contropiede, e per il 3-4 bello ma tardivo di Bonny.

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