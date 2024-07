Un Cagliari quasi al completo Tre-cinque-due e tanta intensità 

Liberarsi di Nandez, ansioso di partire da anni verso lidi più vantaggiosi, non è stata una tragedia. Lasciar andare Dossena, portafoglio alla mano, potrebbe rivelarsi un buon affare. E Sulemana, ottimo elemento ma non insostituibile in una squadra che deve badare ai conti e non solo all’organico, trova una squadra che lotterà per scudetto e Champions League e consente al Cagliari di irrobustire la rosa. E vissero tutti, per ora, felici e contenti. L’entusiasmo e la curiosità alimentano le speranze del tifoso, mentre la squadra – già giovedì sera – ci farà capire con il Como qual è il peso specifico di nuovi e vecchi e cosa manca allo chef Nicola per completare il suo menu.

I numeri

Tre-cinque-due, sembra questo il telaio su cui inserire il motore. Tre difensori di sicura esperienza – titolari favoriti Mina, Luperto e uno fra Wieteska e Obert in avvio – per dare certezze anche a Scuffet, confermato fra i pali e in attesa di un vice, con la possibile partenza di Radunovic. Questo reparto ha perso Dossena, che ha giocato 35 gare su 38, inamovibile, ma acquista Luperto, un carroarmato da 38 partite su 38 nell’Empoli di Nicola. In mezzo, oggi nel quintetto dei titolari pochi hanno la certezza di una maglia. Prati sarà la cerniera fra la ripartenza (Nicola gli ha chiesto, due giorni fa, di farsi vedere in “basso” quando i difensori iniziano a giocare la palla) e le fasce, il vero motore di questo Cagliari. Makoumbou e Augello sembrano intoccabili, esperienza e imprevedibilità al servizio della squadra. A destra dovrebbe giocare Zortea: l’ex Frosinone sostituisce Nandez, che ha giocato nella passata stagione 33 gare su 38, mentre il giovane di Feltre ha messo insieme fra Atalanta e Frosinone solo 19 presenze. Il quinto posto a centrocampo, lasciato libero da Sulemana (21 presenze su 38, fra infortuni e scelte tecniche) se lo giocheranno in tre: l’intramontabile Deiola, Marin (30 su 38 nell’Empoli) e la novità Adopo: il colosso francese arriva da 10 partite in campionato, troppa la concorrenza nell’Atalanta nel suo ruolo, seppure in Europa League il suo apporto sia stato importante.

Chi resta chi parte

Sono arrivati Luperto (difensore, da Empoli), Felici (esterno, dalla Feralpisalò), Zortea (difensore laterale, da Frosinone), Piccoli (attaccante, da Lecce) e Adopo (centrocampista, dall’Atalanta). Sono rientrati dai prestiti Marin (centrocampista, Empoli), Pereiro (centrocampista offensivo, Ternana), Kourfalidis (mediano, Feralpisalò) e Veroli (difensore laterale, Catanzaro). Partiti Nandez (Al-Qadsiah), Aresti (svincolato), Mancosu (svincolato), Gaetano (Napoli), Oristanio (Inter, poi Venezia), Shomurodov (Roma), Petagna (Monza), Dossena (Como), Sulemana (Atalanta). Alla cassa: 18 milioni (più 4 possibili) i ricavi dalle cessioni, ne sono stato subito rinvestiti 10 e mezzo fra Luperto, Felici e Zortea. Parole d’ordine: intensità, forza, aggressività. Il Cagliari cambia faccia, l’attendismo di Ranieri è già in soffitta. Nicola pretende subito il massimo, in Val d’Aosta capiremo chi manterrà il posto.



